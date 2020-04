5 corsi online dedicati alle lingue straniere

In questo periodo di quarantena forzata non c’è nulla di meglio di provare a imparare qualcosa di nuovo, cosa che in realtà potrebbe esservi utile anche in situazioni normali. Le lingue sono una delle cose più importanti da conoscere al giorno d’oggi, più ne sappiamo parlare, più abbiamo concrete possibilità di trovare un buon posto di lavoro e saper comunicare meglio con le persone che incontriamo in giro per il mondo.

Grazie a Internet, oggi possiamo permetterci di imparare una lingua straniera in ogni situazione, anche online, merito anche delle varie app che i siti più riconosciuti concedono ai propri clienti. Con i corsi che vi proponiamo potete rapidamente imparare le basi delle lingue più diffuse al mondo, con la consapevolezza che bisogna comunque allenarsi e prendere dimestichezza di volta in volta, non pensate quindi di sottoscrivere un abbonamento, seguire i corsi e non svolgere gli esercizi. Come a scuola è fondamentale studiare e seguire tutte le indicazioni che vi vengono proposte, soprattutto con le lingue più difficile come tedesco e cinese. Di seguito vi elenchiamo i 5 migliori corsi online dedicati alle lingue straniere che potete sfruttare in qualsiasi momento.

Cinque corsi online dedicati alle lingue straniere

Corso Online di lingua inglese

Durata: a seconda dell’abbonamento

a seconda dell’abbonamento Prezzo: da 6,65€ a 4,95€ al mese

da 6,65€ a 4,95€ al mese Requisiti: Utilizzo base del PC

Utilizzo base del PC Certificato di fine corso

Clicca qui per acquistare il corso

Il classico dei classici. Imparare la lingue inglese è una di quelle cose che ognuno di noi dovrebbe fare nella propria vita, ormai è imprescindibile praticamente per ogni lavoro ed è fondamentale qualora si pensasse di viaggiare. Babbel dal canto suo offre un corso completo, efficace e ben diramato, con possibilità eseguire test scritti, dialoghi e tanto altro. Ogni giorno una sfida vi permette di capire il vostro livello, è comodo, poiché potete anche installare l’app dedicata sul vostro smartphone. Per il corso di inglese, Babbel ha stretto una collaborazione con Cambridge English che vi permette di eseguire un test per capire la vostra preparazione e ottenere così un certificato. Il corso non ha una vera e propria durata, le lezioni sono a vostra scelta e potete decidere se iscrivervi per 3 mesi (19,95€), 6 mesi(33,40€) o 12 mesi(59,40€), cambiando di conseguenza il prezzo di ogni sottoscrizione.

Corso Online di lingua tedesca

Durata: a seconda dell’abbonamento

a seconda dell’abbonamento Prezzo: 149,99€

149,99€ Requisiti: Utilizzo base del PC

Utilizzo base del PC Certificato di fine corso

Clicca qui per acquistare il corso

Il tedesco non è facile da imparare e comprendere, ma sta diventando una lingua molto importante da conoscere. Nel corso degli ultimi anni i corsi di tedesco sono notevolmente aumentati, superando sotto certi casi addirittura quelli inglesi. Per questo motivo non ce la sentiamo di parlarvi di un corso a metà, vogliamo, al contrario, proporvi qualcosa di più completo che vi permetterà quantomeno di cominciare a comunicare a livello basilare una volta concluso il percorso. Su Udemy, il prezzo di questo servizio è di 149,99€ ma vi consentirà di accedere a un corso illimitato con tutti gli strumenti adatti per imparare e che vi consentirà anche un certificato riconosciuto al termine del tutto. Di seguito la descrizione del corso:

Corso di tedesco è un percorso di studio che mira a creare solide basi di conoscenza della lingua tedesca. Il percorso è stato pensato in modo da rendere familiari le principali strutture grammaticali e permettere di padroneggiare il lessico essenziale. Il corso presenta in maniera esaustiva e completa ogni singolo argomento grammaticale, seguendo una progressione che conduce a saper gestire, per livelli, una conversazione e capire testi riguardanti vari aspetti della vita quotidiana.

Corso Online di lingua spagnola

Durata: a seconda dell’abbonamento

a seconda dell’abbonamento Prezzo: da 6,65€ a 4,95€ al mese

da 6,65€ a 4,95€ al mese Requisiti: Utilizzo base del PC

Utilizzo base del PC Certificato di fine corso

Clicca qui per acquistare il corso

Lo spagnolo è una lingua molto divertente da imparare, ma soprattutto da parlare. La vicinanza all’italiano la rende anche facilmente comprensibile per chi vuole iniziare da zero a conoscere una nuova lingua, ma attenzione perché richiede comunque uno studio costante e per nulla banale. Come per l’inglese, il nostro consiglio è di iniziare le basi con Babbel che, oltre i classici corsi basilari, consente anche di affrontare lezioni da 5-15 minuti. I prezzi sono gli stessi per tutti i corsi, di conseguenza non dovrete spendere più di tanto per accedervi.

Corso Online di lingua francese

Durata: a seconda dell’abbonamento

a seconda dell’abbonamento Prezzo: da 6,65€ a 4,95€ al mese

da 6,65€ a 4,95€ al mese Requisiti: Utilizzo base del PC

Utilizzo base del PC Certificato di fine corso

Clicca qui per acquistare il corso

Il francese è un’altra lingua molto parlata nel mondo, non facilissima ma nemmeno così complicata. Come per il tedesco, i lavori che richiedono conoscenze linguistiche francesi sono aumentati esponenzialmente, per questo motivo abbiamo deciso comunque di suggerirvela. In questo caso vi parliamo di un corso Udemy scontato a 30,00€ (al posto di 119,99€) che non solo presenta le basi, ma anche una serie di caratteristiche più avanzate. Si divide in 8 dossier, dove ognuno comprende una determinata lista di insegnamenti e terminologie. Il corso è illimitato e potrete accedervi sempre una volta acquistato, è possibile sfruttarlo anche su smartphone!

Questo corso copre le varie competenze linguistiche: la comprensione e l’espressione orale, la comprensione e l’espressione scritta. La particolarità di questo corso sta nel fatto che le lezioni si basano su un materiale didattico di animazioni appositamente create e realizzate. La lingua s’impara quindi partendo da situazioni realistiche con personaggi che si esprimono in modo assolutamente naturale. Il corso è articolato in 8 dossier per un totale di 70 videolezioni + 3 lezioni bonus. Oltre alle videolezioni ogni dossier ha un pdf illustrato scaricabile . con le immagini delle scene in animazioni e relative battute, tabelle grammaticali, la trascrizione delle spiegazioni che sono in italiano per le prime 18 lezioni e in francese (tranne qualche annotazione) nelle restanti lezioni. All’interno dei dossier sono inoltre presenti esercizi di pronuncia, esercizi scritti e dettati. Un breve corso di pronuncia scaricabile è fornito insieme al corso.

Corso Online di lingua cinese

Durata: accesso a vita

accesso a vita Prezzo: 24,50€

24,50€ Requisiti: Utilizzo base del PC

Utilizzo base del PC Certificato di fine corso

Clicca qui per acquistare il corso

Il cinese è una delle lingue più complicate da imparare, ma sta diventando talmente popolare che considerarla per un corso online potrebbe essere una buona idea. Non aspettatevi di imparare molto in poco tempo, la complessità è alta e per cominciare ad apprendere le bassi occorre costanza e soprattutto tempo e pazienza. Vi proponiamo un corso su LifeLearning scontato a 24,50€ al posto dei canonici 49,00. L’accesso al corso è illimitato e comprende le nozioni base per iniziare a comunicare in cinese.