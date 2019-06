Le migliori offerte fibra giugno 2019

Ecco la nostra guida alle miglori offerte fibra per le connessioni internet per le utenze domestiche dei principali operatori di mercato.

Scegliere tra le numerose offerte fibra per la propria abitazione può essere un compito non semplice. Il mercato è infatti ricco e articolato e le offerte stesse sono spesso aggiornate nel prezzo e nel contenuto. Per questo abbiamo pensato che una guida possa essere particolarmente utile.

Intanto bisogna tenere presente una differenza principale, non solo tra ADSL e fibra, ma anche all’interno della fibra stessa. Quella vera, in cui i cavi arrivano fin dentro casa, si chiama FTTH (Fiber To The Home) ed è l’unica che può assicurare velocità fino a 1 Gbps. Quest’ultima però non è ancora disponibile in tutt’Italia, anche se i costanti lavori di cablatura ne stanno estendendo mese dopo mese la disponibilità.

Photo credit - depositphotos.com

Le altre connessioni, misto fibra/rame, identificate dalla sigla FTTC (Fiber To The Cabinet), possono raggiungere, a seconda delle zone e di altre variabili, velocità comprese tra i 100 e i 200 Mbps.

Detto questo, vediamo quali offerte fibra offrono TIM, Vodafone, Wind Infostrada, Tre, Tiscali e Fastweb per il mese di maggio 2019.

TIM ha due offerte fibra irrinunciabili: TIM Connect e TIM Connect Fibra, che fino al prossimo 9 giugno offrono un forte sconto e attivazione gratuita per chi sceglierà la sottoscrizione online. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i vantaggi delle due offerte TIM.

TIM Connect

TIM Connect è l’offerta misto fibra/rame in modalità FTTC (Fiber To The Cabinet con la fibra ottica che arriva fino all’armadietto stradale, in media a circa 300 metri da casa) che offre una velocità massima in download di 200 Mbps e 20 Mbps in upload.

L’offerta, se sottoscritta online entro il 9 giugno, avrà un costo di 25 euro al mese anziché 35 per 12 mesi. Inoltre i costi di adesione, 240 euro, e attivazione, 120 euro, sono già compresi nell’offerta.

Il pacchetto base comprende:

Connessione Internet

TIM Vision, la TV in streaming di TIM

» Attiva TIM Connect

TIM Connect Fibra

Se vivete in una delle oltre 30 città già raggiunte dalla fibra FTTH (Fiber To The Home) con velocità massima in download di 1 Gbps, allora potete puntare decisamente su TIM Connect Fibra.

Fino al prossimo 9 giugno sottoscrivendola online pagherete 25 euro al mese per dodici mesi anziché 35. Il pacchetto comprende:

Connessione Internet

Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

TIM Vision, la TV in streaming di TIM

» Attiva TIM Connect Fibra

Opzioni aggiuntive

Per entrambe le offerte è inoltre possibile attivare dei moduli opzionali:

Un router tra TIM Hub e FRITZ!Box 7590, entrambi con un costo aggiuntivo di 5 euro al mese per 48 mesi (con 49 euro di costo iniziale per il FRITZ!Box)

Chiamate nazionali illimitate a 5 euro al mese

Chiamate internazionali illimitate a 5 euro al mese

25 GB al mese e minuti illimitati su mobile a 12 euro al mese

TIM Box, il decoder di TIM, a 2,99 euro per 48 rate

Accesso al catalogo di giochi in streaming TIM Games, a partire da 7 euro al mese

Sistema di sicurezza TIM Security a partire da 9,99 euro per 48 rate

TIM Expert, il sistema di assistenza dedicato, al costo di 49 euro per chi sceglie un modem TIM (altrimenti 99 euro)

Vodafone Internet Unlimited

L’offerta Vodafone è più semplice, in quanto prevede una sola proposta, la cui velocità dipende dalla città o dalla strada in cui si vive: se siete raggiunti da fibra FTTH avrete la possibilità di connettervi fino a 1 Gbps, altrimenti avrete fibra FTTC con velocità massima di 200 Mbps. In entrambi i casi il prezzo previsto per chi si iscrive online è di 27,90 euro al mese anziché 33,90 euro al mese, con assistenza, costi di attivazione e Vodafone Station inclusi nel prezzo. L’offerta comprende:

Connessione Internet

SIM con 30 GB al mese

Playstation Plus

Linea telefonica con chiamate a consumo

Opzioni aggiuntive

Vodafone prevede poi due moduli opzionali a pagamento:

Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili a 5 euro al mese

Vodafone TV con Sky Sport a 30 euro al mese

» Attiva Vodafone Internet Unlimited

Fastweb Internet

Si tratta dell’offerta base di Fastweb, che prevede unicamente la connessione domestica a Internet, in fibra FTTH o FTTC, a seconda del luogo in cui si vive. Il prezzo sarà pari a 27,95 euro anziché 29,95 euro al mese per chi si iscrive online in caso di disponibilità di connessione FTTH, altrimenti si sale a 32,95 euro al mese anziché 34,95, sempre per chi si iscrive online.

» Attiva Fastweb Internet

Varianti

Fastweb prevede poi una serie di offerte fibra con pacchetti alternativi, che alla connessione uniscono la TV e le chiamate. Ad esempio Internet e Sky aggiunge Sky (con i pacchetti Sky TV, Sky Box Sets e Sky Famiglia) al costo di 20,90 euro al mese per 6 mesi anziché 62,35 euro. (32,90 euro per tutta la durata della promozione, successivamente 62,35 euro al mese per chi è raggiunto solo da ADSL. 32,90 euro per tutta la durata della promozione, successivamente 67,35 euro al mese per chi è raggiunto da fibra FTTC).

Internet + Telefono invece unisce le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, al costo di 30,95 euro al mese anziché 34,95 euro al mese per chi è raggiunto da fibra FTTH, oppure i 35,95 euro al mese anziché 39,95 euro per chi è su rete FTTC.

Infine Internet + Telefono e Sky unisce i due pacchetti di cui sopra ed è la più conveniente in assoluto, con un costo mensile di 20,90 euro per 12 mesi anziché 67,35 euro (32,90 euro al mese per tutta la durata della promozione, successivamente 67,35 euro per chi è su ADSL, o ancora 32,90 euro al mese per tutta la durata della promozione, successivamente 72,35 euro per chi è raggiunto da fibra FTTC).

Wind Infostrada Fibra 1000 Tutto Incluso

Una sola offerta anche per Wind Infostrada, il cui prezzo non cambia a seconda se si è raggiunti da fibra FTTH o FTTC: 26,98 euro al mese anziché 36,98 euro al mese. Il pacchetto comprende:

Connessione Internet

Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

Modem e assistenza

SIM con 100 GB al mese

» Attiva Wind Infostrada Fibra 1000 Tutto Incluso

Tiscali Ultra Fibra Giga Full

Tariffa unica anche per Tiscali che, al costo di 24,95 euro al mese offre:

Connessione Internet

Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 60 minuti al mese verso i numeri internazionali

6 mesi di Infinity inclusi

Modem e attivazione

» Attiva Tiscali Ultra Fibra Giga Full

Il prezzo non cambia anche nel caso in cui non si fosse raggiunti dalla connessione in fibra FTTH ma solo da quella mista rame/fibra FTTC.

Due le offerte fibra invece da Tre, 3Absolute e Super Fibra Plus 3, la prima comprensiva solo di connessione illimitata a Internet, la seconda anche di chiamate illimitate. Il prezzo, pari rispettivamente a 25,99 euro al mese e 26,98 euro al mese, non varia a seconda della tipologia di connessione disponibile nella zona in cui si abita.

3Absolute

Connessione Internet

Chiamate a 0 cent, con 23 cent di scatto alla risposta verso tutti i numeri Fissi e Mobili Nazionali e verso i numeri Fissi di Europa Occidentale, Usa e Canada

» Attiva 3Absolute

Super Fibra Plus 3

Connessione a Internet

Chiamate Illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

Modem auto-installante con possibilità di connettere fino 100 dispositivi

» Attiva Tre Super Fibra Tutto Incluso

Con Super Fibra inoltre chi è già cliente 3 avrà Giga illimitati sulla propria SIM, mentre chi sceglierà eventualmente ALL-IN Super Power avrà Giga e minuti illimitati al prezzo di 7.99 euro al mese fino a 3 SIM.