Se state pianificando le vostre imminenti vacanze estive e desiderate portare con voi un proiettore portatile per godervi film e serie TV, magari anche con l’intento di poter intrattenere i più piccoli, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata a questa proposta di Amazon, visto che sia l’articolo che il prezzo sono davvero imperdibili!

Sullo store, infatti,potrete acquistare a soli 69,99€ l’ottimo proiettore portatile realizzato dal brand emergente PVO, il cui prezzo originale di 99,99€ è oggi scontato del 30%, permettendovi così di portarvelo a casa, giusto in tempo per le ferie, ad un prezzo davvero imperdibile!

Caratterizzato da un design accattivante e colorato, ma soprattutto da dimensioni davvero molto contenute (parliamo di appena 14 x 9,6 x 5,4 cm), il piccolo proiettore portatile PVO è leggero, facilmente trasportabile ed è palesemente progettato per un uso fuori casa, proponendosi in tal senso come una scelta non solo ponderata, ma anche ottimale, per quelle che sono le vostre gite fuori porta.

Capace di regalare un’esperienza visiva quasi sorprendente viste le sue dimensioni, questo proiettore può raggiungere una dimensione massima di proiezione fino a 150 pollici, con una definizione massima di 800 x 480, col supporto al formato Full HD.

Dotato di una pratica interfaccia HDMI, il proiettore PVO è compatibile persino con le console da gioco e offre diverse opzioni di connettività, tra cui una porta USB, un ingresso audio, uno slot per Micro SD, un ingresso TF e uno AV. Questo lo rende facilmente collegabile a una varietà di dispositivi multimediali, come TV box, laptop, computer, fotocamere digitali e persino smartphone!

Inoltre, la sua alimentazione è estremamente versatile, poiché include un adattatore di alimentazione dedicato e può essere alimentato anche tramite una powerbank, un PC o persino uno smartphone, grazie a un apposito ingresso micro-USB.

Insomma, parliamo di un prodotto versatile e funzionale, davvero ottimo da portare con sé in vacanza e, per questo, vi suggeriamo caldamente di acquistarlo subito, quanto meno prima che esso vada esaurito o, peggio, torni al prezzo originale.

