Molti di voi staranno di certo già pensando alle vacanze. Se avete ancora qualche ultimo acquisto da effettuare, vi consigliamo di leggere i nostri articoli a tema, ricchissimi di consigli utili per prepararvi al meglio. Se quindi state cercando un proiettore portatile da portare sempre con voi, anche in vacanza, che unisca leggerezza, praticità di utilizzo, connettività universale e un’ottima qualità audio e video, non possiamo che consigliarvi questa offerta di Amazon, che oggi vi offre l’eccezionale mini proiettore Anker Nebula Capsule Max con un importante sconto del 24%.

Grazie a questa ottima promozione, infatti, potrete portarlo a casa ad appena 379,99€ anziché 499,99€, risparmiando così ben 120,00€. Se lo preferite, potrete anche dilazionare comodamente l’intera spesa in rate mensili scegliendo CreditLine come metodo di pagamento. Vi basterà inserire i vostri dati per aprire il vostro credito online con Cofidis.

L’innovativo proiettore Capsule Max riprodurrà ogni sfumatura di colore e dettaglio grazie al potente bulbo da 200 lumen ANSI, regalandovi un’esperienza visiva di ottima qualità. Grazie a questo proiettore portatile avrete a vostra disposizione uno schermo che arriverà fino a 100 pollici con una risoluzione nativa di 720p.

Così i vostri film e programmi preferiti prenderanno vita su una scala grandiosa e con un’immagine in alta definizione che vi coinvolgerà completamente nell’azione. Otterrete una chiarezza istantanea di immagini ultra definite da qualunque angolo in meno di un secondo, grazie alla messa a fuoco rapida di questo modello.

Per essere completa, però, una vera esperienza cinematografica deve contare anche su buone performance audio. Nel caso dell’Anker Nebula Capsule Max, l’altoparlante integrato da 8 W riprodurrà un audio davvero profondo e avvolgente. In questo modo non solo le immagini, ma anche gli effetti sonori e i dialoghi saranno riprodotti in modo fedele e realistico. Inoltre, potrete contare su ben 4 ore di autonomia, che diventano 3 ore in modalità batteria quando il Wi-Fi è in uso.

Non dovrete nemmeno preoccuparvi per la sua compatibilità con i vostri dispositivi, perché su questo eccezionale mini proiettore potrete sfruttare diversi tipi di connettività: HDMI e USB nel caso preferiate delle connessioni cablate, ma avrete anche la possibilità di usare la modalità wireless tramite Airplay, Miracast o Bluetooth, potendovi godere i vostri spettacoli preferiti davvero ovunque, perfino usando come schermo la vostra tenda da campeggio! Infine, non possiamo non menzionare l’estrema comodità di controllo e utilizzo tramite l’app Nebula Connect, che trovate sia su Google Play che su App Store.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

