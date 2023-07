State pensando di acquistare una nuova soundbar compatta ma potente e volete anche risparmiare? Allora non possiamo che segnalarvi questa interessantissima offerta di Amazon, che vi propone la mini soundbar Majority Bowfell 2.1, la più venduta sul portale, ad appena 39,95€.

La promo fa scendere del 27% il prezzo di 54,95€, già di per sé competitivo. Si tratta davvero di un ottimo rapporto qualità-prezzo, per cui vi invitiamo ad acquistare la mini soundbar prima che la promozione si esaurisca. Non c’è bisogno di attendere il Prime Day 2023 per risparmiare su Amazon!

La Majority Bowfell 2.1 ha un design sottile ed elegante, e sono proprio le sue dimensioni così compatte a renderla perfetta per potenziare l’audio del PC o del TV anche in caso in cui ci sia poco spazio a disposizione. Bowfell offre un suono HD migliorato supportato dal subwoofer integrato e una potenza di 30 W, per regalarvi un audio surround di alta qualità.

Ma non è tutto: potrete regolare diversi parametri come volume, impostazioni dell’equalizzatore, sorgente e molto altro con il telecomando, semplice e intuitivo, e con i comodi pulsanti posti direttamente sulla soundbar. In questo modo andrete a ottimizzare l’audio in base ai contenuti, per esaltare al meglio musica, film o dialoghi.

Non meno importante, con la connessione Bluetooth potrete collegare smartphone, tablet e altri dispositivi in 3 semplici passaggi, così potrete ascoltare la vostra musica preferita da app come Spotify e Apple Music.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

