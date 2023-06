State pensando di acquistare una nuova smart TV per godervi al meglio i vostri film, serie TV e magari anche videogiochi preferiti, ma non volete aspettare il Prime Day 2023? Allora non possiamo che segnalarvi questa offerta di Unieuro, che oggi vi offre l’eccezionale Samsung Series 8 con schermo da 50” al prezzo più basso di sempre.

Grazie alla promozione, infatti, la pagherete appena 499,00€ invece di 548€, con un risparmio per voi del 18%. L’offerta è resa ancora più ghiotta dalla spedizione gratuita e dalla possibilità di dilazionare la somma in 3 comode rate senza interessi, scegliendo come metodo di pagamento Klarna o PayPal.

I LED avanzati di questo ottimo modello offrono una profondità e una precisione dei dettagli straordinari su ogni angolo dello schermo. Il risultato finale vi regalerà una luminosità e una saturazione dei colori perfette. La tecnologia Quantum HDR rende i colori brillanti e ogni dettaglio, anche il più piccolo, avrà una definizione incredibile, indipendentemente dal livello di luminosità.

Tutto questo è reso possibile dal processore Quantum 4K, il cuore intelligente di questo modello, che rende possibili immagini e suoni spettacolari; è anche in grado di trasformare i contenuti provenienti da qualsiasi sorgente nella straordinaria risoluzione 4K. Inoltre, il processore regola automaticamente il volume e la luminosità, adattandoli alle scene sullo schermo, per un realismo straordinario. La vostra esperienza visiva sarà completata da Dolby Atmos, che riproduce un audio 3D ultra realistico e immersivo.

Va poi sottolineato che stiamo parlando di una smart TV perfetta anche per i gamer, grazie a Motion Xcelerator Turbo+ di Samsung, che supporta l’alta definizione 4K a 120 Hz: direte finalmente addio a rallentamenti o movimenti sfocati, per un’azione ultrafluida. Inoltre, AMD FreeSync Premium Pro HDR vi regalerà un’esperienza di gaming assolutamente reattiva e immersiva.

Infine, trovare cosa guardare sarà facilissimo, grazie a Smart Hub di Samsung, che racchiude programmi, app e giochi in un unico posto, per una consultazione semplice e rapida dei contenuti. Riceverete anche suggerimenti personalizzati, così vi godrete i vostri programmi preferiti mentre ne scoprirete tanti altri!

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Unieuro dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

