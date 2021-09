Mining e trading di criptovalute, arriva l’OK del Laos

Il Laos ha autorizzato operazioni di mining e trading nel suo territorio, contraddicendo le politiche della sua banca centrale che aveva emesso avvertimenti contro le criptovalute appena un mese fa. La mossa arriva mentre la piccola nazione asiatica cerca di trovare fonti di reddito alternative per affrontare le conseguenze della pandemia di Covid-19.

L’ufficio del primo ministro ha dichiarato che sei società sono ora autorizzate a condurre attività legate alla criptovaluta nel Paese. Ora, secondo i rapporti, il governo inizierà a lavorare per regolamentare queste attività. Il Laos potrebbe anche cercare di attirare alcuni dei minatori estromessi dalla Cina, essendo un sostituto stretto che può anche offrire un sacco di energia idroelettrica a basso costo attualmente non utilizzata al suo pieno potenziale.

L’origine di questa energia pulita potrebbe anche essere una grande attrazione ora che le persone sono più consapevoli del pesante consumo di energia dell’industria mineraria. Una manna per il Laos, poiché il suo consumo di energia è di diversi ordini di grandezza inferiore a quello che il Paese produce, rendendo facile introdurre un’industria mineraria senza interrompere la rete elettrica nazionale.

Tuttavia, i regolatori hanno preoccupazioni. Il Laos si trova in una zona molto famosa per il volume di narcotici prodotti lì. Molti temono infatti che le criptovalute siano utilizzate per scopi di riciclaggio di denaro.