MISE: 50 euro di sconto su decoder e TV DVBT2 Hevc, ma solo per le famiglie meno abbienti

Il Ministro del MISE Stefano Patuanella ha confermato per il periodo natalizio uno sconto di 50 euro per l'acquisto di decoder e TV DVBT2 Hevc.

Le famiglie meno abbienti verso Natale potranno godere di uno sconto di 50 euro per l’acquisto di un nuovo decoder con standard DVBT2 Hevc, oppure un televisore compatibile. La conferma arriva dal Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanella, che durante l’ultima audizione alla Camera, ha illustrato qualche dettaglio sulla novità.

“Avrà durata triennale e sarà accompagnata da una campagna informativa; in legge di bilancio chiederò un nuovo finanziamento per allargare la platea dei beneficiari”, ha dichiarato Patuanella, come riporta Il Mattino. Il tema è quello della transizione alla nuova tecnologia del digitale terrestre, appunto DVBT2, che dal 2022 manderà definitivamente in pensione quella attuale. Ciò vuol dire che a partire da quella data le televisioni presenti nelle case degli italiani dovranno disporre o del supporto integrato compatibile oppure di un decoder esterno per continuare a fruire del servizio televisivo. È bene comunque ricordare che chi ha acquistato una TV nuova dopo il primo gennaio 2017 può stare abbastanza tranquillo perché rivenditori e produttori sono stati costretti a vendere esclusivamente prodotti compatibili con il nuovo standard.

Il Governo ha stabilito nella legge di Bilancio 2019 uno stanziamento di 151 milioni di euro in favore dei cittadini con Isee fascia 1 e 2 “per l’acquisto di decoder TV abilitati alla ricezione del nuovo segnale, per evitare disagi agli utenti finali che potrebbero derivare dalle trasformazioni tecnologiche delle reti televisive sia nazionali che locali e quindi dalla necessità di adeguare anche i televisori”, come ha puntualizzato il Ministro.

Il decreto attuativo è in fase di finalizzazione in collaborazione con il Mef e prevede 50 euro di sconto applicato direttamente dai rivenditori a partire dalle festività natalizie. Patuanella ha sottolineato che varrà sia per i decoder che per le TV con decoder integrato compatibili con DVBT2 Hevc.