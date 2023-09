Un recente rapporto di 404 Media ha messo in luce come gli strumenti generativi 2D-to-3D, sviluppati dalla startup dedita alla Intelligenza Artificiale Kaedim, facciano un uso più ampio del lavoro umano rispetto a quanto precedentemente dichiarato. In alcuni casi, sembra che l’output dell’IA sia, addirittura, interamente creato da esseri umani.

L’azienda afferma che il suo modello di Intelligenza Artificiale è in grado di trasformare input in 2D, forniti dagli utenti, in modelli 3D utilizzabili in giochi, o in altre produzioni, semplificando così una fase spesso laboriosa nei flussi di lavoro più corposi. I prezzi dei suoi abbonamenti mensili variano da $150, per la generazione di 10 modelli al mese, fino a $300 per 20 modelli al mese. Il piano “Studio” premium, inoltre, offre la possibilità di generare un numero non definito di modelli, con consegna veloce, al costo di $1.000 al mese, fornendo anche un supporto personalizzato per soddisfare le richieste più complesse.

Tuttavia, diverse fonti anonime, hanno rivelato a 404 che Kaedim in realtà impiega artisti umani per la produzione rapida dei modelli, pagandoli dai $1 ai $4 per ciascun lavoro svolto. Inoltre, l’azienda, richiede che ogni creazione venga completata entro 15 minuti.

Photo credit - Depositphotos.com

Inizialmente, quando l’anno scorso sono emerse le offerte di lavoro di Kaedim per artisti 3D, la fondatrice, e CEO, Konstantina Psoma ha risposto con un post su Medium spiegando che gli artisti umani perfezionano l’output dell’IA e contribuiscono all’addestramento dell’algoritmo.

Tuttavia, dopo il rapporto di 404, l’azienda ha aggiornato il proprio sito web per riconoscere in modo più trasparente il contributo essenziale dei lavoratori umani. Kaedim ha annunciato piani per introdurre un modello completamente automatizzato entro la fine dell’anno, rendendolo accessibile a un pubblico più ampio.

Nonostante l’ammissione di questa collaborazione umana, fonti interne affermano che alcuni artisti hanno lavorato partendo solamente dall’immagine 2D originale, creando quindi un modello 3D ex-novo. Questo fa emergere la questione di un lavoro di produzione a basso costo, piuttosto che un semplice controllo di qualità. Attualmente, al di fuori dell’azienda, non è possibile valutare con precisione quanto sia valido il modello di Intelligenza Artificiale di Kaedim ma alcune fonti suggeriscono che alcuni dei risultati prodotti dall’IA siano del tutto inutilizzabili.