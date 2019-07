Modoo, l’innovativo sistema di monitoraggio fetale premiato da Google

Modoo è una startup cinese premiata da Google per il progetto di un innovativo sistema di monitoraggio fetale, un piccolo dispositivo da applicare direttamente sulla pancia della futura mamma, in grado di rilevare tantissime informazioni visualizzate poi via app.

Modoo è un sistema di monitoraggio fetale “indossabile” davvero innovativo. Sviluppato dall’omonima startup cinese è stato infatti premiato la scorsa settimana a Bangkok col Judge’s Choice award, durante il Google for Startups Asia Demo Day.

In pratica si tratta di un piccolo dispositivo discoidale in metallo (40 mm di diametro per 6 di spessore, con un peso di 15 grammi) che, tramite una custodia in gomma, si applica alla pancia della futura mamma per rilevare movimenti e battito cardiaco del feto, fornendo tutta una serie di parametri via app, utili non solo per conoscere lo stato di salute del bambino, ma anche per migliorare quello della mamma.

Grazie all’uso di algoritmi e reti neurali infatti Modoo è in grado di analizzare e incrociare tra loro i dati raccolti in tempo reale, così da rilevare precocemente l’insorgere di eventuali complicanze ed evitare la sofferenza fetale. Come nel caso degli attuali smartwatch che misurano il battito cardiaco fornendo indicazioni sullo stato di salute, anche Modoo non può essere considerato un vero dispositivo medico, ma può comunque fornire indicazioni preziose, suggerendo una visita di controllo così da anticipare qualsiasi problema.

Modoo non usa ultrasuoni ma un “monitoraggio passivo” basato su diversi brevetti sviluppati dalla startup, che consentono quindi un monitoraggio assolutamente sicuro per la salute del feto. Ma il device non si occupa solo del feto. L‘app infatti può consigliare la tipologia di attività fisica migliore affinché anche la mamma mantenga il miglior stato di salute possibile durante l’intera gravidanza. Al momento Modoo non è ancora disponibile in Italia, ma l’azienda ha intenzione di espandersi presto al di fuori dei confini nazionali. ‎