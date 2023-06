È iniziata ufficialmente l’estate, il che non significa solamente l’inizio delle giornate passate in spiaggia e dei pic-nic, ma anche degli sconti. Monclick, infatti, ha lanciato un’ondata di offerte proprio per la stagione estiva, con centinaia di prodotti a prezzi estremamente competitivi, ma solo fino a domani!

Dalle Smart TV ai condizionatori, passando per soundbar, forni e frigoriferi, ogni categoria del noto store online si è riempita di offerte fino al 50%. Troverete, quindi, sicuramente qualcosa che fa al caso vostro, e potrete portarlo a casa risparmiando centinaia di euro.

Tra le offerte più interessanti vi è senza dubbio la Smart TV Philips Ambilight con schermo Ultra HD 4K da 42″, disponibile a soli 349,90€ invece di 699,90€. La tecnologia principale del pannello è proprio quella che gli dà il nome: il sistema di illuminazione a LED sui bordi del pannello si accende e cambia colore in perfetta sincronia con l’azione sullo schermo e persino a ritmo di musica, aggiungendo un tocco di magia e coinvolgimento all’esperienza visiva.

Grazie a Pixel Precise Ultra HD di Philips potrete godere di dettagli nitidi, colori vivaci e movimenti fluidi, con un pannello che ottimizza l’immagine per offrirvi sempre la massima qualità visiva. Da non dimenticare poi il potente audio offerto da Dolby Atmos, che vi farà immergere completamente nell’esperienza di visione.

Infine, la Smart TV è compatibile sia con il controllo vocale che con l’Assistente Google, che renderanno ancora più semplice godervi i tuoi contenuti preferiti. Il sistema operativo Android TV, invece, vi consentirà di accedere ai servizi di streaming più popolari come Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube, oltre al Google Play Store. Avrete, così, a portata di mano tutto l’intrattenimento che desiderate in modo semplice e veloce.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei tantissimi prodotti in sconto su Monclick, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata alle offerte d’estate per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di concludere gli acquisti il prima possibile, dato che le promozioni termineranno domani!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

