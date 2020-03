Monclick su eBay: sconti fino al 40% e spedizione gratuita su tantissimi prodotti

Vi segnaliamo che su eBay sono partite le offerte dedicate ai prodotti in stock presso i magazzini di Monclick che, oltre a disporre di un proprio portale di vendita, vende da tempo anche su eBay, ove applica molti eccezionali sconti, specie per ciò che concerne il comparto elettrodomestici, con prezzi che in molti casi vengono decurtati anche oltre il 40%!

Tra i vari, vi segnaliamo, ad esempio, il ritorno a prezzo scontato dell’ottimo aspirapolvere robot Samsung POWERbot VR7000, un articolo davvero straordinario, ai vertici del suo mercato di riferimento, e dotato di un’ottima tecnologia pulente che vi permetterà, senza alcuno sforzo, di avere pavimenti puliti e privi di polvere, agevolandovi così nel lungo (e faticoso) lavoro delle imminenti pulizie di primavera. Venduto generalmente al prezzo di ben 498,99€, il Samsung POWERbot VR7000 è infatti in sconto ad appena 249,90€, con uno sconto applicato pari al 49% del prezzo originale! Un prezzo ottimo che lo pone immediatamente in cima alla lista desideri di chiunque voglia entrare nel mondo degli aspirapolvere robot direttamente dall’ingresso principale!

Tra i prodotti di punta di Samsung, il POWERbot VR7000 è un aspirapolvere robot che unisce ai tradizionali sistema a spazzole anche un sistema di aspirazione CycloneForce, che garantisce, stando a Samsung, “una forza aspirante 40 volte superiore ai tradizionali modelli robot con funzionamento meccanico”. Sostanzialmente laddove altri aspirapolvere robot raccolgono la polvere per mezzo della roteazione di alcune spazzole, il Samsung POWERbot VR7000 si occupa di raccogliere la polvere aspirandola tramite un motore, un po’ come accade per gli aspirapolvere tradizionali. Questo effettivamente migliora le prestazioni del prodotto e, grazie alla funzione Edge Clean Master, si assicura anche di pulire adeguatamente i bordi e gli angoli delle pareti. L’aspirapolvere dispone inoltre di un sistema di programmazione che permette di organizzare i cicli di pulizia giornalieri o settimanali, ed è in grado di rilevare la tipologia di superficie su cui si trova per adeguare di conseguenza la potenza di aspirazione.

Ovviamente non finisce qui, ed anzi sono ancora molti i prodotti in offerta su eBay a prezzi eccezionali

