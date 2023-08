Mentre proseguono le offerte della “Amazon Gaming Week”, che fino al prossimo 3 settembre offriranno ai gamer sconti che possono arrivare anche a superare il 30%, vi segnaliamo che sullo store sono comunque disponibili un mucchio di altre offerte, spesso dedicate sia a prodotti d’uso più comune, che ad articoli tech davvero molto interessanti, che possono tornarvi utili per la vita di tutti i giorni.

Un esempio, in tal senso, è questa ottima offerta che Amazon sta dedicando al suo “Smart Air Quality Monitor”, un sensore intelligente sviluppato dalla stessa Amazon per la sua serie di prodotti IoT, che vi aiuterà a tenere sotto controllo la qualità dell’aria della vostra casa.

Un prodotto davvero utilissimo, compatibile con l’intera gamma di dispositivi Amazon Echo, ed oggi in sconto dagli originali 79,99€ a soli 54,99€ per quello che, a nostro giudizio, è un affare davvero niente male, specie considerando quanto, oggi come oggi, anche in periodi come l’imminente autunno si sia soggetti a polveri ed allergeni, che possono minare la salute dei più piccoli, oltre che dei soggetti fragili.

In tal senso, munirsi di un apparecchio come quello proposto da Amazon può aiutare a fare la differenza, in quanto questo dispositivo si occupa di monitorare costantemente la qualità dell’aria all’interno dell’ambiente domestico. Lo Smart Air Quality Monitor di Amazon, infatti, esegue una scansione costante dell’aria presente in casa, tenendo conto dei cinque principali fattori che ne influenzano la qualità, ovvero: particelle sospese, composti organici volatili, monossido di carbonio (CO), umidità e temperatura.

Una volta raccolti questi dati, l’Amazon Smart Air Quality Monitor elabora le informazioni e, tramite smartphone o dispositivi con integrazione Alexa, vi fornirà i risultati dell’analisi. Inoltre, vi presenterà un indice di qualità dell’aria facile da interpretare, fornendo consigli utili per migliorare la pulizia dell’aria domestica. In questo modo, potrete agire in modo proattivo per garantire un ambiente domestico salubre e, possibilmente, privo di allergeni e di altri fattori dannosi per la salute.

Insomma, parliamo di un prodottino davvero utilissimo e, per questo, vi suggeriremmo di acquistarlo subito, complice lo sconto disponibile sulla pagina Amazon del prodotto, che vi invitiamo a raggiungere prima che l’offerta termini, o che questo splendido dispositivo vada esaurito.

