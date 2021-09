Monitoraggio delle criptovalute, arriva il dispositivo hardware

Cointicker, azienda che realizza già un’app per il monitoraggio dei prezzi delle criptovalute, ha presentato un nuovo dispositivo hardware con display da 1,3 pollici chiamato CoinTickr, che mira a sostituire le numerose app scaricate sullo smartphone da consultare quando si vogliono vendere o comprare criptovalute. CoinTickr nasce quindi dall’idea di semplificare e facilitare l’accesso al monitoraggio dei prezzi senza dover scaricare diverse app sul proprio smartphone.

Il dispositivo è il frutto della collaborazione di CoinTicker con CoinStats,la piattaforma di gestione dei prezzi delle criptovalute e il suo portafoglio, che ha oltre 3 milioni di utenti attivi in tutto il mondo. La campagna di finanziamento in crowdfunding su Kickstarter ha fatto registrare il round di finanziamento più veloce di qualsiasi dispositivo di tracciamento crittografico nella storia del crowdfunding.

CoinTickr offre attualmente il monitoraggio di oltre 8000 criptovalute e più di 300 valute legali, dando la possibilità di impostare fino a 5 avvisi in base ai punti di prezzo. Per mostrare la propria gratitudine verso i sostenitori e gli utenti di criptovalute in generale, CoinStats offre anche abbonamenti Pro a vita a tutti coloro che ricevono un pacchetto da 3 di CoinTickrs.

Il nuovo prodotto CoinTickr si unisce a una serie di utili gadget crittografici per chi opera nel settore, ma anche per chi ne è semplicemente appassionato. Altre idee di prodotti fisici dedicati al mondo crypto si possono infatti trovare anche sulla piattaforma di e-commerce lanciata da The Cryptonomist: The Crypto Merch.