Elon Musk, Larry Ellison e altri dirigenti o ex-dirigenti Tesla dovranno restituire 735 milioni di dollari all’azienda, in risposta alle accuse di essere stati pagati troppo. Finisce così una querelle iniziata nel 2020 da un fondo pensionistico, che contestava le stock option concesse al consiglio di amministrazione di Tesla a partire dal 2017. I consiglieri hanno inoltre accettato di non ricevere compensi per gli anni 2021, 2022 e 2023 e di modificare le modalità di calcolo dei compensi.

L’attuale consiglio di amministrazione di Tesla comprende Elon Musk, suo fratello Kimbal, il magnate di Fox News James Murdoch, il co-fondatore di Airbnb Joe Gebbia e l’ex CTO di Tesla JB Straubel.

Separatamente, un’altra causa vede gli azionisti chiedere a Musk di restituire 56 miliardi di dollari assegnati come compenso.

Questa seconda causa è stata intentata dall’azionista Richard Tornette, il quale ha affermato che a Musk è stato concesso “il più grande compenso della storia umana”, anche se non si è concentrato interamente su Tesla. Nel 2020 ha ricevuto il primo dei 12 pagamenti da 700 milioni di dollari previsti dal pacchetto.