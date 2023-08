La tanto chiacchierata sfida in gabbia (cage) tra Elon Musk, CEO di X (ex Twitter), e Mark Zuckerberg, CEO di Meta, sarà trasmessa in diretta streaming su Twitter da Musk stesso. Quest’ultimo ha annunciato la notizia alcune ore fa e ha specificato che i proventi saranno devoluti in beneficenza a favore dei veterani. L’Amministratrice Delegata di X / Twitter, Linda Yaccarino, ha condiviso il tweet di Musk commentando che sta liberando il suo calendario. Tuttavia, Zuckerberg ha dichiarato che Musk deve ancora confermare la sua disponibilità per il combattimento entro questo mese. “Sono pronto oggi”, ha pubblicato domenica il CEO di Meta.

L’idea di questo match risale a giugno, quando i due miliardari avevano convenuto uno scontro attraverso una serie di post sui social media sulle loro rispettive piattaforme (Musk su X/Twitter, Zuckerberg su Instagram). Tuttavia, le conversazioni riguardanti il combattimento si sono calmate dopo la fine di giugno. Solo alla fine di luglio, un articolo di Reuters riportava che Zuckerberg aveva dichiarato di non essere sicuro che la sfida si sarebbe concretizzata. Da quando inizialmente è stata proposta questa sfida in gabbia, Musk è stato visto allenarsi con Lex Fridman, un esperto informatico nel campo del Jiu-Jitsu brasiliano, e con il campione UFC George St-Pierre. La mediazione tra Musk e Zuckerberg è stata curata dal presidente dell’UFC, Dana White.

Nel frattempo, le discussioni riguardo al combattimento seguono un chiaro tentativo di Zuckerberg di migliorare la sua immagine per guadagnare il sostegno sui suoi social media. Il lancio del suo nuovo social network, Threads, rappresenta infatti una sfida significativa al predominio di X/Twitter nel campo dei messaggi brevi. Se il match dovesse avvenire, Zuckerberg, che si è allenato intensamente e ha persino vinto combattimenti nelle arti marziali miste, rimane il favorito nelle scommesse sportive.