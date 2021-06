MyDocety, il nuovo spazio digitale per condividere le tue conoscenze

Negli ultimi anni la didattica online ha mostrato una crescita costante e un’espansione verso ogni tipologia di argomento. Da lezioni di business e management, alle lingue straniere, passando attraverso i temi più disparati quali la fotografia, la grafica digitale, le lezioni di musica, fino ad arrivare, addirittura, a corsi di motociclismo virtuali. L’ultimo periodo ci ha mostrato che non c’è un limite reale per ciò che può essere appreso attraverso l’insegnamento digitale.

A monte, però, ci deve sempre essere un buon docente, una persona che, anche se privata del contatto diretto con i suoi allievi, sia in grado di offrire un metodo di insegnamento atto a far passare i concetti in maniera chiara e semplice. Docety è stata una delle piattaforme cardine di questa espansione, un portale dove vengono offerti non solo i classici videocorsi, ma anche seminari interattivi e la possibilità di prenotare lezioni private con numerosissimi docenti di tutta Italia.

Se da un lato, però, sono chiari i benefici e le potenzialità offerte dal poter apprendere nuove nozioni attraverso questi portali di corsi online, dall’altro versante qualcuno potrebbe desiderare di mettersi in gioco dalla sponda opposta della cattedra e provare a diffondere le proprie conoscenze. I problemi, in questo caso, sono sempre gli stessi: come, dove e quando. MyDocety si pone l’obiettivo di risolvere questi problemi offrendo uno spazio digitale, personale, che possa essere gestito in completa libertà e praticità.

Dalla creazione di un sito personale, alla digitalizzazione dei propri contenuti formativi, fino all’individuazione del pubblico di riferimento, onde evitare di scontrarsi con il canonico problema dell’essere un “grano di sabbia nel deserto”, MyDocety permette in pochi passaggi di cominciare a mettersi in gioco, offrendo la possibilità di erogare le proprie conoscenze attraverso videocorsi, lezioni private o entrambe le modalità.

I punti di forza di MyDocety, però, non si limitano ad offrire una vetrina completamente personalizzabile, ma propongono un sistema modulare che cresca assieme al docente, permettendo da un lato di far progredire la propria pagina in modo proporzionale ai risultati raggiunti, senza rischi nelle fasi preliminari, e consentendo dall’altro a chiunque di cimentarsi in maniera totalmente gratuita. Il pacchetto Basic di MyDocety, infatti, vi mette a disposizione 5 ore di archivio video per poter realizzare un singolo videocorso e vi dà la possibilità di interagire con venti utenti, più tutte le funzioni admin e coach che vi permetteranno di gestire la vostra personalissima vetrina. Allo stesso modo viene offerto un pacchetto gratuito per chi fosse interessato a dedicarsi alle live streaming, fornendo aule illimitate, due categorie di argomento e la possibilità di interagire con dieci utenti.

Questa coppia di pacchetti offerti da MyDocety si rivela la miglior risposta alla comune paura del compiere il primo passo. Che siate content creator che vogliono mostrare in maniera semplice le tecniche di editing video per risparmiare tempo, o amanti dell’hardware pronti ad insegnare come assemblare un PC attraverso una live streaming, dove poter rispondere alle domande più disparate e poter correggere in tempo reale eventuali errori da parte degli spettatori, con MyDocety avrete a disposizione tutti gli strumenti per cominciare un nuovo percorso professionale senza rischi.

L’altro punto di forza di MyDocety è la possibilità di offrire pacchetti personalizzati in base alla crescita che la vostra vetrina otterrà con il tempo. Poniamo l’esempio che siate un articolista che vuole condividere dei brevi corsi con i quali diffondere i trucchi del mestiere per gestire carichi di lavoro importanti in poco tempo.

Il vostro primo corso ottiene successo e volete espandere la vostra vetrina, sempre con la dovuta attenzione, evitando di fare il passo più lungo della gamba e cercando di comprendere se vi sia un interesse costante nel tempo da parte della vostra utenza e non solo temporaneo: MyDocety risponde a questa necessità con una serie di pacchetti personalizzati dove, al prezzo di un contributo mensile variabile in base alle vostre esigenze, potrete espandere l’archivio video, il numero di videocorsi a disposizione, il bacino di utenza con il quale interagire e così via, cucendo addosso alle vostre esigenze l’offerta proposta dal portale.

L’aspetto più importante dello scegliere MyDocety, infine, è che le entrate generate dai vostri corsi saranno completamente vostre: nessuna tassa, nessuna percentuale da versare, nessuna spesa extra oltre all’eventuale quota mensile per i servizi offerti dalla piattaforma. Senza considerare l’ottimo servizio di assistenza pensato non solo per seguirvi passo passo nell’illustrarvi tutte le funzioni ma, soprattutto, nell’ascoltare le vostre esigenze e proporvi soluzioni concrete in breve tempo.

