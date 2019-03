Myspace, persi tutti i contenuti caricati prima del 2016 a causa di un problema tecnico

Milioni di file caricati prima del 2016 sono andati persi su Myspace a causa di un errore del server.

A causa di un errore nella procedura di migrazione server Myspace ha perso tutti i contenuti caricati dai suoi utenti prima del 2016. Parliamo di 50 milioni di file solo per quanto riguarda la musica, senza contare video e immagini. L’errore dovrebbe essersi verificato lo scorso anno, quando sono iniziati i report da parte degli utenti che non riuscivano più ad accedere ai file più datati.

La piattaforma ha altresì confermato ai propri utenti che le perdite sono da considerarsi definitive e che nessun backup potrà essere utilizzato per recuperarli. Myspace è ormai in declino e moltissimi suoi utenti nel tempo gli hanno preferito altre piattaforme social, tuttavia ha mantenuto uno “zoccolo duro”, costituendo una vera e propria memoria virtuale della generazione Myspace, da cui emersero artisti come Lily Allen o gli Arctic Monkeys.

Photo credit - depositphotos.com

Per la verità Myspace aveva conosciuto già un altro disastroso “rilancio” nel 2013, in un’operazione in cui furono cancellati i post verbali, nella speranza di trasformare la piattaforma in una sorta di “second life” focalizzata sulla musica, cosa ovviamente mai accaduta.

Questo precedente, unitamente con l’iniziale affermazione dell’assistenza Myspace sulla natura temporanea della perdita, ha portato alcuni esperti del settore come ad esempio Andy Baio a dubitare che si sia davvero trattato di un errore tecnico: “L’incompetenza è indubbiamente un cattivo biglietto da visita, ma è sempre meglio di dover affermare di non essere in grado di sostenere i costi di migrazione e hosting di oltre 50 milioni di vecchi MP3”.

La storia evolutiva di Internet ovviamente è costellata di chiusure di altri siti storici, veri e proprio archivi della storia del Web, come ad esempio Geocities, ma gli utenti sono sempre stati avvisati per tempo ed hanno così potuto salvare il cuore di quella comunità per i posteri. Questo non è accaduto invece nel caso di Myspace ed è una perdita davvero incalcolabile dal punto di vista storico e culturale.