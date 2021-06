N26 annuncia un anno gratis per il conto N26 YOU

Dopo un anno di sacrifici e senza la possibilità di poter viaggiare, N26 offre a tutti un anno gratuito del suo conto N26 YOU, che include una copertura viaggi Covid a cura di Allianz Assistance.

Infatti, per tutti coloro che attiveranno un conto N26 YOU entro il 9 luglio 2021, il canone di 9,90 euro al mese sarà azzerato per un anno, con un risparmio di ben 118,80 €!

Il conto N26 YOU offre prelievi ATM gratis in tutto il mondo e in ogni valuta, Supporto Clienti in 5 lingue disponibile 24 ore su 24, 10 spazi attivi per risparmiare con Spaces, possibilità di associare al conto una carta extra, sconti da partner selezionati come YOOX, GetYourGuide e Hotels.com e un pacchetto assicurativo di Allianz Assistance che offre massimo supporto quando si viaggia.

Infatti, la copertura inclusa nel conto N26 You comprende le spese mediche di emergenza all’estero per te e un’eventuale persona che ti accompagna, una copertura per Interruzione o annullamento del viaggio e indennizzi per quanto riguarda le eventualità circa un ritardo del volo e ritardo o smarrimento del bagaglio.

Clicca qui per avere un anno GRATIS di N26 YOU

Se non hai mai sentito parlare di N26, ne abbiamo parlato in modo approfondito nel nostro speciale dedicato, ma sappi che si propone come un conto corrente smart, con la possibilità di ordinare una carta prepagata con circuito Mastercard, dotata anche di un IBAN italiano. L’intero sistema è interamente gestibile attraverso un’app dedicata dalla quale è possibile eseguire bonifici, richiedere denaro, far accreditare lo stipendio e perfino usufruire di un’inedita funzione di prelievo e versamento di contanti attraverso gli esercizi commerciali convenzionati. Il conto base di N26 permette di effettuare tutte le operazioni appena citate a costo zero con l’apertura del conto davvero in pochi minuti e sempre in modo del tutto gratuito.

È il momento giusto per dare un’occhiata alle soluzioni smart di N26.