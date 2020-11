N26 arricchisce la sua offerta col nuovo conto SMART

N26, la banca nata su smartphone, ha lanciato N26 Smart un nuovo conto premium disponibile in abbonamento che si aggiunge a N26 You e N26 Metal. Il nuovo conto N26 Smart offre ai clienti l’accesso alle più apprezzate funzionalità di gestione unendo un costo accessibile a tutti.

N26 Smart include tutti i vantaggi di N26 Standard ma ti dà accesso a una vasta gamma di funzionalità aggiuntive al costo di appena 4,90€ al mese.

Ecco cosa include N26 Smart:

Carta N26 Smart , l’inconfondibile carta di debito Mastercard N26 disponibile in 5 colori, come per YOU.

, l’inconfondibile carta di debito Mastercard N26 disponibile in 5 colori, come per YOU. Gestione risparmi , con la possibilità di creare 10 spazi separati dal conto principale per i tuoi obiettivi di risparmio. La possibilità di arrotondare i tuoi pagamenti alla cifra intera più vicina per raggiungere i tuoi obiettivi ancora più velocemente

, con la possibilità di creare 10 spazi separati dal conto principale per i tuoi obiettivi di risparmio. La possibilità di arrotondare i tuoi pagamenti alla cifra intera più vicina per raggiungere i tuoi obiettivi ancora più velocemente Offerte speciali dai migliori marchi italiani e mondiali come Profumeria Web, NeN e YOOX.

dai migliori marchi italiani e mondiali come Profumeria Web, NeN e YOOX. Prelievi gratuiti illimitati da qualsiasi sportello in Italia e nella zona euro. Solo l’1,7% di commissione per i prelievi in valuta estera

da qualsiasi sportello in Italia e nella zona euro. Solo l’1,7% di commissione per i prelievi in valuta estera Supporto Clienti telefonico, disponibile in italiano tramite chat e telefono

Clicca qui per registrarti a N26

Per chi non lo conoscesse, N26 si propone come una carta prepagata con circuito Mastercard, ma è dotata anche di un IBAN italiano .

Entrambi gli strumenti sono interamente gestibili attraverso un’app dedicata dalla quale è possibile eseguire bonifici, richiedere denaro, far accreditare lo stipendio e perfino usufruire di un’inedita funzione di prelievo e versamento di contanti attraverso gli esercizi commerciali convenzionati. Il conto base di N26 permette di effettuare tutte le operazioni appena citate a costo zero con l’apertura del conto davvero in pochi minuti e sempre in modo del tutto gratuito.

Lo proverete?