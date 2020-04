N26, il conto smart da oggi si usa anche senza la carta

Il conto corrente smart tedesco N26 si è sempre distinto per la sua rapidità nella procedura di apertura del conto corrente. Già, in appena 8 minuti la registrazione e l’apertura del conto viene ultimata. Ma poi la carta quando arriva? Ebbene, in una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo, dove anche i servizi postali sono ridotti all’osso, con inevitabili ritardi della corrispondenza e consegne, N26 prende la palla al balzo per lanciare una nuova funzionalità, che permette di operare col vostro nuovo conto corrente anche senza bisogno di aspettare la carta. Come?

Se hai appena aperto un conto N26, potrai aggiungere la versione digitale della tua carta direttamente nei portafogli digitali di Apple o Google Pay con una spesa giornaliera massima di 200 euro, in modo rapido, semplice e sicuro. Tutto ciò che bisogna fare è andare alla sezione “Gestisci” dell’app N26 e aprire le Impostazioni della carta, dove troveremo la versione digitale della carta, e poi infine aggiungerla al proprio portafoglio digitale. A questo punto, potrai effettuare pagamenti da mobile utilizzando direttamente il tuo smartphone.

Mentre prima per poter effettuare pagamenti bisognava ricevere fisicamente la propria Mastercard, da oggi si potrà utilizzare il conto immediatamente, come se avessimo la carta fisica in tasca fin dal primo istante.

I portafogli digitali sono sicuri e affidabili, consentendo la massima flessibilità di pagamento con il minimo sforzo. La nuova funzione digitale avrà solo limiti ai prelievi bancomat e CASH26 – il servizio per depositare e prelevare denaro da oltre 14.500 punti vendita in tutta Europa – che non sarà possibile fino all’arrivo della carta fisica.

La funzione è disponibile in tutta Europa, sia per i clienti nuovi, sia per quelli già esistenti che stanno aspettando la consegna delle loro carte, nonché per i clienti che riordinano le loro carte o passano a un prodotto premium, per 30 giorni dalla creazione della carta del portafoglio mobile.

Questa nuova funzione è utile anche in situazioni critiche, come ad esempio quando una carta viene smarrita o rubata, e soprattutto quando si è fuori casa o all’estero, per garantire che i clienti possano comunque pagare con il proprio account. I clienti devono semplicemente bloccare la propria carta esistente e riordinarne una nuova, attraverso l’app, per continuare a utilizzare il proprio account dal proprio portafoglio mobile, in modo rapido, veloce e in sicurezza.

