Per creare la giusta atmosfera durante le vostre sessioni di gioco, un buon sistema di illuminazione smart può davvero fare la differenza. Per questo, in occasione della Amazon Gaming Week, troverete tantissimi prodotti Nanoleaf con sconti fino al 26%.

Fra gli articoli in sconto troverete tante soluzioni diverse, per soddisfare tutte le vostre esigenze: infatti, ci sono lampadine smart, pannelli luminosi, strisce LED e molto altro ancora. Con queste soluzioni potrete dare vita all’illuminazione perfetta per ogni occasione, giocando con diverse tonalità cromatiche e sfruttando numerose opzioni di controllo e personalizzazione attraverso app e comandi vocali. Poiché le offerte sono davvero allettanti, vi consigliamo di affrettarvi nell’effettuare i vostri acquisti, prima che le scorte o le promozioni si esauriscano!

Se state cercando un sistema di illuminazione discreto per creare profili luminosi intorno allo schermo del vostro PC, ma anche su TV o mobili, vi consigliamo il Nanoleaf Essentials Lightstrip Starter Kit, una striscia luminosa lunga 2 metri che include anche un comodo sistema di controllo. Grazie allo sconto del 18% sarà vostro a soli 38,49€ anziché 46,82€.

Con oltre 16 milioni di colori, potrete godere di tantissime sfumature per arricchire la vostra esperienza di gioco. Il sistema, poi, è del tutto autonomo: per controllare le luci avrete a vostra disposizione, oltre al controller manuale, l’app Nanoleaf e gli assistenti vocali Google Assistant e Apple Home Kit.

Inoltre, avrete la libertà di programmare il sistema, ad esempio, per svegliarvi naturalmente con un’alba simulata, o facendo sì che le luci si abbassino verso sera. Va poi menzionata l’illuminazione circadiana, che regola automaticamente le luce in base all’ora del giorno, per migliorare il vostro benessere.

Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, con i suoi 16 elementi, è perfetto per creare incredibili giochi di luci e forme per rendere ancora più personale la vostra postazione di gioco. Amazon ve lo offre con uno sconto del 19% ad appena 230,99€ anziché 286,06€.

I pannelli luminosi Nanoleaf Shapes sono modulari e dotati della tecnologia Connect+, per cui sono compatibili con le altre forme linea Shapes. Anche in questo caso godrete di oltre 16 milioni di tonalità: creare l’atmosfera perfetta per ogni occasione sarà semplicissimo, e potrete anche fare in modo che le luci si sincronizzino con la musica, grazie alla funzione Rhythm!

Da menzionare poi la funzione Screen Mirror, con cui le attività sullo schermo si rifletteranno nelle vostre luci, creando così un’atmosfera unica e assolutamente immersiva.Grazie al controllo tattile, poi, vi basterà sfiorarli per fagli cambiare colore, creando così anche una divertente esperienza interattiva.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all'offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

