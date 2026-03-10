Nel mercato dei robot aspirapolvere, dove la competizione tra brand asiatici ed europei si fa sempre più serrata, Narwal si presenta come uno dei cinque marchi più venduti al mondo nel settore della pulizia intelligente dei pavimenti. L'azienda, che conta già oltre quattro milioni di famiglie clienti distribuite in trenta paesi tra Europa, Nord America, Corea del Sud e Australia, annuncia l'arrivo sul mercato italiano del Narwal Freo Z10 Pro, un robot combinato aspirapolvere e lavapavimenti pensato specificamente per le esigenze di chi vive con bambini o animali domestici. Il dispositivo è disponibile su Amazon e sul sito ufficiale Narwal al prezzo di 599 euro, con una promozione di lancio a 549 euro valida fino al 31 marzo.

Chi ha già vissuto l'esperienza frustrante di un robot lavapavimenti che lascia l'appartamento con un odore sgradevole di straccio umido sa bene quanto questo problema possa vanificare i vantaggi dell'automazione domestica. Il Freo Z10 Pro affronta questa criticità attraverso una base di ricarica tutto-in-uno che lava, asciuga e gestisce automaticamente i moci dopo ogni sessione di pulizia. Il risultato, secondo Narwal, è un sistema che mantiene i panni freschi e l'intera unità igienica, senza richiedere l'intervento manuale dell'utente.

Al cuore del dispositivo c'è un motore da 40.000 giri al minuto capace di generare una forza aspirante di 18.500 Pascal, un valore che colloca il Freo Z10 Pro nella fascia alta delle prestazioni per questa categoria di prodotti. L'architettura interna del flusso d'aria è stata ridisegnata per aumentare l'efficienza del 30% rispetto alle generazioni precedenti, con risultati tangibili nella raccolta di peli di animali, polvere fine e detriti compatti. Particolarmente apprezzabile, per chi ha cani o gatti in casa, è il sistema DualFlow anti-groviglio, che riduce significativamente l'accumulo di pelo attorno ai componenti rotanti, mantenendo costante la potenza nel tempo senza richiedere manutenzioni frequenti.

Una delle scelte ingegneristiche più interessanti riguarda le dimensioni del corpo macchina: con un'altezza inferiore a 11 centimetri, il Freo Z10 Pro riesce a infilarsi sotto divani e mobili bassi che molti concorrenti non riescono a raggiungere. Non è un dettaglio marginale: nelle case dove i divani hanno piedini bassi e i mobili sono quasi a terra, la capacità di pulire gli spazi nascosti fa spesso la differenza tra un robot davvero utile e uno che richiede comunque il passaggio manuale con l'aspirapolvere tradizionale.

Pulire sotto il divano non è un optional: è dove si nasconde metà dello sporco di casa.

Sul fronte del lavaggio, Narwal ha sviluppato un sistema brevettato che utilizza moci a forma di Reuleaux — una geometria curvilinea che, a differenza del classico disco circolare, garantisce una copertura laterale più ampia di 5 millimetri per lato e una sovrapposizione centrale di 10 millimetri. In termini pratici, questo significa che le zone tipicamente trascurate dai moci rotondi tradizionali vengono raggiunte con maggiore efficacia. La pressione applicata sul pavimento è costante e pari a 12 Newton, sufficiente per rimuovere macchie secche e residui ostinati senza danneggiare i rivestimenti.

Il sistema di navigazione è progettato per gestire ambienti domestici dinamici: il robot supera soglie rialzate fino a 4 centimetri, aggira ostacoli come ciotole degli animali, scarpe lasciate a terra o giocattoli sparsi, e adatta il percorso in tempo reale. Non si tratta di un dispositivo concepito per appartamenti vuoti e ordinati, ma per la complessità caotica di una casa vissuta quotidianamente da una famiglia.

Con un prezzo di listino di 599 euro, il Narwal Freo Z10 Pro si propone come soluzione per chi possiede già un robot di prima o seconda generazione con prestazioni insufficienti e lo vuole sostituire senza spendere cifre esagerate, ma anche come primo acquisto per chi cerca prestazioni avanzate a un prezzo non estremo.