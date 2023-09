Un rapporto dell’Ufficio dell’Accountability del Governo degli Stati Uniti, (che potete leggere seguendo questo link) solleva preoccupazioni sulla mancanza di trasparenza nei costi del programma di lancio spaziale Space Launch System (SLS) della NASA. Il rapporto, pubblicato recentemente, rileva che la NASA non ha comunicato in modo adeguato i veri costi associati allo sviluppo del razzo SLS, nonostante le ingenti, e costanti, spese.

Inoltre, sorprendentemente, alcuni funzionari della NASA hanno ammesso che il programma SLS è troppo costoso per sostenere gli obiettivi di esplorazione lunare del programma Artemis.

Il rapporto esprime gravi preoccupazioni sulla decisione della NASA di non valutare i costi di produzione degli elementi chiave del razzo SLS, inclusi gli stadi principali del progetto e il costo dei motori aggiuntivi per i futuri lanci.

La NASA, dal canto suo, ha dichiarato di monitorare i costi attraverso stime quinquennali della produzione e delle operazioni Il rapporto dell’Accountability, però, critica questa decisione, definendo tali strumenti, inadeguati per stabilire una base solida per la valutazione dei costi e delle prestazioni nel tempo.

Photo credit - PeterEtchells/Depositphotos.com



Il rapporto evidenzia anche delle forti preoccupazioni riguardo ai ritardi previsti nelle missioni del programma Artemis, le quali potrebbero influire eccessivamente sui costi. Tuttavia, alcuni funzionari della NASA insistono nel sostenere che i ritardi non avranno impatti sui costi, un dettaglio che l’Accountability considera del tutto improbabile.

La NASA ha riconosciuto la necessità di migliorare la gestione del programma SLS e ha delineato un piano in quattro fasi per ridurre i costi nel tempo, il quale comprende misure quali la stabilizzazione del calendario dei voli, l’ottenimento di efficienze nella curva di apprendimento e la promozione dell’innovazione. Tuttavia, il rapporto sottolinea che questi sono obiettivi futuri e che al momento non sono stati identificati target specifici di risparmio nel programma.

Allo stesso tempo, nel quartier generale della NASA, sono sorti dei dubbi sulla fattibilità di tali riduzioni dei costi, in quanto i costi di gestione del programma SLS potrebbero non essere adeguatamente valutati durante le analisi che verranno svolte per applicare suddetti tagli.