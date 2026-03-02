Navimow si presenta al 2026 con una gamma rinnovata e articolata su quattro famiglie di prodotti, tutte accomunate da un principio fondamentale: niente filo perimetrale. Il brand, distribuito in Italia da Nital con base a Moncalieri, in provincia di Torino, punta su soluzioni sempre più autonome e accessibili, capaci di gestire giardini di dimensioni e complessità molto diverse tra loro. L'annuncio ufficiale arriva a marzo 2026, dopo due anni di collaborazione che hanno già messo alla prova la tenuta commerciale del prodotto sul territorio italiano.

Il punto di partenza della nuova offerta è la Serie i1, rappresentata dal modello i105e, già noto al mercato e confermato anche per quest'anno. Si tratta della soluzione più accessibile della gamma, pensata per giardini residenziali fino a 600 metri quadrati, quella tipica villetta con giardino che si trova sempre più spesso nelle cinture delle grandi città italiane. Il prezzo suggerito è di 699 euro, e la tecnologia adottata combina navigazione tramite antenna RTK — un sistema di posizionamento satellitare ad alta precisione, simile a quello usato in ambito professionale per rilievi topografici — con un sistema Vision capace di riconoscere gli ostacoli presenti sul percorso. L'installazione non richiede la posa di cavi nel terreno, elemento che da solo elimina uno dei principali freni all'adozione di questi dispositivi.

Un gradino più in alto nella gamma si colloca la Serie i2 AWD, che porta con sé alcune novità meccaniche di rilievo. La sigla AWD, mutuata dal mondo automobilistico dove indica la trazione integrale, in questo contesto indica una ruota concentrica che garantisce maggiore presa sul terreno e consente al robot di compiere sterzate fino a 180 gradi senza danneggiare il manto erboso. Per chi ha un giardino con pendenze impegnative — fino al 45%, un valore considerevole — o superfici irregolari, si tratta di un vantaggio concreto. A differenza del modello entry-level, questa serie integra anche connettività 4G e GPS, permettendo al robot di orientarsi via satellite senza dipendere esclusivamente dall'antenna RTK, che rimane comunque inclusa nella confezione. Il prezzo di partenza è di 1.099 euro.

Niente filo perimetrale: un principio semplice, una rivoluzione silenziosa nel giardino di casa.

L'elemento tecnologico più significativo dell'intera gamma 2026 è però il LiDAR a stato solido, che fa il suo ingresso con la Serie i2 LiDAR al prezzo di 1.199 euro. Il LiDAR — acronimo di Light Detection and Ranging, una tecnologia che misura le distanze usando impulsi laser — è la stessa famiglia di sensori impiegata nelle automobili a guida autonoma e nei droni professionali. Integrato direttamente nella scocca del robot con copertura a 360 gradi, consente al dispositivo di mappare l'ambiente circostante senza richiedere configurazioni manuali da parte dell'utente. Quando il sensore laser incontra situazioni particolarmente critiche, subentra il sistema Vision: una telecamera assistita da intelligenza artificiale, addestrata su un database di oltre 150 tipologie di ostacoli diversi, che garantisce una navigazione fluida anche nei casi più complessi.

Al vertice della gamma si posiziona la Serie i2 LiDAR Pro, con prezzi a partire da 1.599 euro. Questo modello non sceglie tra le diverse tecnologie di navigazione disponibili, ma le combina tutte: LiDAR, Vision e RTK integrato lavorano insieme, con il sistema che seleziona autonomamente la soluzione più adatta a seconda della fase di taglio e delle condizioni del terreno. La ruota AWD completa il quadro, assicurando manovre precise anche nei contesti più difficili, senza stress per il prato. È una proposta chiaramente orientata a chi dispone di giardini di una certa complessità e non vuole scendere a compromessi sulle prestazioni.

Sul fronte degli accessori, Navimow aggiorna la propria offerta introducendo il Garage M, pensato specificamente per le serie LiDAR e LiDAR Pro, mentre il Garage S resta disponibile a listino in abbinamento ai modelli i105e e i2 AWD. L'intera gamma 2026 è acquistabile presso i principali rivenditori di elettronica di consumo e nei canali do it yourself, oltre che direttamente sul sito hinnovation.it.