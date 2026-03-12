C'è un momento preciso in cui ci si rende conto che il salotto di casa non è sempre il posto migliore per guardare un film in grande formato: quando si è in vacanza, sul terrazzo in una sera d'estate, o semplicemente in un'altra stanza senza televisore.

È proprio per rispondere a questa esigenza che Anker ha presentato il nuovo soundcore Nebula P1, un proiettore portatile che punta a ridefinire il concetto di home cinema senza fili e senza confini, disponibile da oggi su Amazon e sul sito ufficiale di soundcore al prezzo consigliato di 799,99 euro.

A colpire immediatamente è la scelta progettuale alla base del dispositivo: non un semplice proiettore da trasportare, ma un sistema pensato per essere usato davvero fuori dal contesto domestico tradizionale. La maniglia integrata nel corpo compatto del Nebula P1 non è un dettaglio estetico, ma un segnale preciso dell'intenzione del prodotto. Si tratta di un oggetto concepito per spostarsi, e la sua architettura tecnica segue coerentemente questa filosofia.

Dal punto di vista dell'immagine, il P1 lavora con una luminosità di 650 lumen ANSI e una risoluzione Full HD, capace di proiettare su superfici fino a 180 pollici di diagonale, equivalenti a circa 4,57 metri. Un valore che, per fare un paragone concreto, supera abbondantemente le dimensioni di qualsiasi televisore domestico disponibile sul mercato di massa. L'utilizzo è previsto sia in ambienti interni che esterni, a patto di disporre di condizioni di illuminazione adeguate.

La gestione dell'immagine è affidata a un sistema di autofocus in tempo reale combinato con la correzione trapezoidale automatica, due funzioni che lavorano in tandem per mantenere la proiezione nitida e perfettamente allineata anche quando si sposta fisicamente il dispositivo. Il gimbal a doppio braccio integrato aggiunge un ulteriore grado di libertà, con un angolo di regolazione che arriva a 130 gradi e garantisce stabilità anche su superfici non perfettamente piane.

Il cinema su grande schermo finalmente si muove con noi.

La componente audio rappresenta forse l'elemento più originale dell'intera proposta. Il Nebula P1 adotta un sistema a doppio altoparlante rimovibile, che Anker chiama True 2.0: i due speaker non sono fissi nel corpo del proiettore, ma possono essere staccati e posizionati liberamente nella stanza per creare un palcoscenico sonoro più ampio. È una soluzione che ricorda, almeno nel principio, i sistemi di diffusori separati tipici degli impianti hi-fi tradizionali, applicata però a un contesto mobile e informale.

L'autonomia dichiarata per i due altoparlanti portatili raggiunge le 20 ore, un dato che consente sessioni prolungate senza necessità di ricarica intermedia. Sul versante software, il sistema operativo è Google TV, con accesso a un catalogo che supera i 400.000 contenuti tra film e serie televisive. Le principali piattaforme di streaming — Netflix, Amazon Prime Video e YouTube — sono integrate nativamente, senza configurazioni aggiuntive richieste all'utente.

Per chi intende acquistare il Nebula P1 entro il 14 aprile 2026, Anker ha previsto una promozione su Amazon che include in bundle uno schermo di proiezione da 100 pollici, il cui valore di listino è 129,99 euro, offerto gratuitamente fino a esaurimento scorte. Chi avesse già acquistato separatamente lo schermo può invece accedere a uno sconto di 150 euro direttamente sul sito di soundcore.