Negli USA il 34% degli investitori in criptovaluta sono di colore

Molti afroamericani si sono tuffati nel mondo della criptovaluta per cercare alternative di investimento che potrebbero fornire ricchezza e tregua dai modi bancari tradizionali. Secondo uno studio condotto da McKinsey & Co, molte famiglie afroamericane erano sottoservite dalle banche statunitensi e hanno dovuto affrontare ulteriori difficoltà nell’acquisizione di servizi generali come quello bancario. Il rapporto evidenzia anche il divario di ricchezza che si era espanso nel corso degli anni, indicando che la ricchezza di una famiglia bianca media era dieci volte superiore (patrimonio netto di circa 171.000 dollari) rispetto a quella di una famiglia afroamericana (circa 17.600 dollari).

“Quando guardiamo indietro a come la ricchezza è costruita in questo paese, così tante di quelle opportunità non erano disponibili per noi in quel momento o sono state portate via attraverso la regolamentazione e il redlining”, ha affermato Ramona Ortega, fondatrice di My Money, My Future.

A differenza di altre forme di valute disponibili, bitcoin è unico nel suo genere: una risorsa digitale decentralizzata che non richiede alcun intermediario per elaborare le transazioni. La valuta funziona su una rete blockchain specializzata, che funge da libro mastro digitale che registra i dettagli di ogni transazione con completa precisione.

La criptovaluta mantiene una valutazione elevata in termini di prezzi ed è particolarmente attraente per gli investitori grazie al suo elemento di quantità finita. A causa della disponibilità in numero limitato (ci sono 21 milioni di bitcoin in totale di cui 18,77 milioni sono stati estratti) l’attuale valore di mercato dell’asset digitale è di oltre 60mila dollari.