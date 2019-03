Nessun contenuto Netflix sulla futura piattaforma streaming di Apple

L'AD di Netflix Reed Hastings ha confermato che le produzioni dell'azienda non saranno disponibili sulla nuova piattaforma streaming a pagamento di Apple.

Le serie TV e il film prodotti da Netflix non saranno disponibili sulla futura piattaforma streaming video di Apple. Il patron Reed Hastings ieri è stato molto chiaro durante l’incontro con la stampa avvenuto nei suoi uffici di Hollywood. “Preferiamo lasciare che i nostri clienti guardino i nostri contenuti sul nostro servizio”, ha dichiarato. “Abbiamo scelto di non integrarci con il loro servizio”.

Apple, com’è risaputo, dovrebbe svelare la sua nuova piattaforma a pagamento il 25 marzo in occasione di un evento speciale organizzato presso lo Steve Jobs Theater di Cupertino. Sebbene l’azienda californiana non abbia ufficialmente mai confermato dettagli del progetto, più fonti autorevoli danno ormai per scontate le partnership con CBS Corp, Viacom Inc, Starz (Lions Gate Entertainment Corp) e altre realtà del settore. Si suppone che la piattaforma farà da hub per gli abbonamenti ai rispettivi canali e includerà produzioni proprie, nonché contenuti licenziati da alcune grandi major e broadcaster.

Photo credit - billiondigital/depositphotos.com

Si prospetta comunque un 2019 caldissimo sul fronte streaming, almeno inizialmente negli Stati Uniti, poiché nei prossimi mesi dovrebbero essere svelate anche le nuove piattaforme a pagamento di Walt Disney e WarnerMedia (AT&T).

Sotto questo punto di vista però Hastings ha assicurato di tenere la barra dritta e di non avere intenzione di farsi distrarre dai rivali, bensì “imparare lezioni” da loro.

“Si tratta di aziende straordinarie grandi e ben finanziate con sforzi molto significativi”, ha commentato Hastings. “Faranno dei grandi show. Sarò invidioso. Stanno per venir fuori con alcune grandi idee. Le prenderemo in prestito“.

In fondo, secondo l’AD, una rinnovata competizione renderà migliore il settore.