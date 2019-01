Netatmo presenta il suo campanello smart: controllabile da smartphone e compatibile con Apple HomeKit

Netatmo ha presentato al CES un nuovo campanello smart, dotato di videocamera e caratterizzato dalla possibilità di vedere sul proprio cellulare chi è il vostro visitatore e di rispondere immediatamente, ovunque voi siate.

Il campanello è utile anche come sistema di sicurezza, in quanto è in grado di notificare quando qualcuno si aggira intorno all’abitazione. È inoltre il primo prodotto di questo tipo compatibile con Apple HomeKit e che può quindi essere controllato con l’applicazione Apple Home (Casa) oppure tramite Siri.

“Il prodotto è ideale per non farsi sfuggire nulla, come un visitatore o una consegna. È anche la risposta migliore alla crescente necessità di soluzioni per proteggere l’ingresso della propria casa”, ha dichiarato Fred Potter, fondatore e CEO di Netatmo. Il campanello ha vinto anche un premio nella categoria “Home Appliances” ai CES 2019 Innovation Awards.

Ma come funziona? In pratica, appena il campanello suona l’utente riceve una videochiamata sullo smartphone per vedere chi è e di conseguenza decidere se rispondere oppure no. La videochiamata arriva ovunque voi siate, ed è un ottimo sistema ad esempio per dirottare una consegna nel caso in cui non vi troviate in casa.

Per quanto riguarda invece l’aspetto sicurezza, il campanello è dotato di una funzione in grado di rilevare la presenza di persone davanti all’ingresso. In caso di attività sospetta, il sistema invia una notifica allo smartphone e inizia una registrazione video. Grazie all’applicazione Security l’utente viene avvisato immediatamente anche quando qualcuno cerca di disattivare il campanello o di rimuoverlo dal muro.

L’interazione tra campanello e smartphone avviene tramite l’applicazione Netatmo Security (completamente gratuita), disponibile per PC, Mac, smartphone, tablet e anche Apple Watch. Da qui è possibile leggere le notifiche, accedere al livestream, visualizzare la cronologia delle chiamate e degli eventi e le registrazioni video. Per garantire una trasmissione sicura dei dati, il campanello smart di Netatmo utilizza la crittografia end-to-end.

Le impostazioni del campanello e delle notifiche sono completamente personalizzabili tramite app. La qualità video è garantita da una videocamera in grado di catturare immagini in full HD con un obiettivo grandangolare a 160°, e grazie all’HDR le immagini saranno ben visibili in qualsiasi condizione di luce. La visione notturna è invece garantita dagli infrarossi.

Oltre che con Apple HomeKit, il campanello è compatibile anche con IFTT. Sarà disponibile nella seconda metà del 2019 ad un prezzo ancora da definire.