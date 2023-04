L’imposizione dello streaming sulle copie fisiche di film e serie TV è totale, e non c’è più spazio per la vecchia copia fisica. Anche e sono se ti chiami Netflix. La piattaforma ha infatti deciso che sospenderà il servizio di consegna di DVD a settembre 2023, poiché il gioco non vale più la candela.

Sebbene oggi possa sembrare strano che l’azienda invii DVD, la motivazione è rintracciabile nella sua storia. Netflix era infatti nata come alternativa ai negozi puntando, appunto, sull’invio a casa del disco noleggiato.

Come spiega Ted Sarandos, co-direttore di Netflix, la consegna dei DVD ha aperto la strada per i servizi di streaming, ma dopo 25 anni non è più conveniente. Sono state le continue contrazioni del settore ad aver portato a questa decisione. Alcuni dati possono chiarire questo punto: il fatturato di Netflix nel 2022 è stato pari a 31,6 miliardi di dollari, di cui solo 126 milioni sono da attribuire alla consegna dei DVD.

A questo si aggiungono quelli relativi al primo trimestre del 2023 che vedono Netflix fatturare 8,18 miliardi di dollari, una cifra inferiore alle previsioni. Un dato a cui Netflix risponde in diversi modi, compreso il blocco alla condivisione account annunciato pochi mesi fa.

Infatti, è in arrivo un’ulteriore stretta sulla condivisione inizialmente prevista per la fine di marzo, ma rimandata a fine giugno.