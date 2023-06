Netflix continua la sua campagna di peggioramento, condita da aumenti sui profili e blocco della condivisione delle password: la notizia di oggi per il momento è relativa solo a Netflix Canada, ma non è da escludere che se l’operazione avrà successo venga ampliata a tutti gli altri paesi dove opera Netflix.

In sostanza, in Canada sta per sparire il piano base di Netflix, quello da 9.99 $ al mese, l’opzione più economica per iscriversi a Netflix e non avere pubblicità durante la visione: gli utenti Netflix si troveranno quindi davanti a scelta, da una parte potranno ridurre il costo mensile del proprio abbonamento a 5.99 $ – accettando però di avere le pubblicità – oppure potranno optare per l’abbonamento mensile da 16.49 $, privo di pubblicità.

Eventualmente esiste anche la possibilità del piano Premium con risoluzione in 4K da 20.99 $ che comprende la possibilità di streammare su 2 dispositivi – anche non collegati alla stessa linea.

Netflix Canada era stato anche il primo a introdurre il blocco della condivisione delle password, e per questo motivo è più che lecito immaginarsi che dopo il Canada toccherà a tutti gli altri: già oggi tutti i nuovi utenti che aprono Netflix non vedono più il piano mensile base da 9.99 $, mentre per tutti i membri già attivi l’opzione sarà rimossa “nell’immediato futuro“.

In seguito a queste novità, in molti si sarebbero aspettati un declino di utenza per Netflix, ma in realtà sembra che l’effetto ottenuto sia l’opposto: Netflix ha registrato un aumento di iscrizioni da quando ha bloccato la possibilità di condividere le password, con una media quotidiana salita a 73.000 iscrizioni, con picchi di più di 100.000 iscrizioni al giorno nelle giornate del 26 e 27 maggio scorsi, pari a un +106% rispetto alle medie del periodo immediatamente precedente al blocco della condivisione delle password.

Purtroppo per gli utenti, la lotta senza frontiere tra Netflix, Prime Video, Disney+ e tanti altri servizi di streaming è destinata a farsi sempre più intensa, e strategie di questo tipo saranno sempre più frequenti.