Fino a poco tempo fa gli NFT, Non Fungible Tokens, erano sulla bocca di tutti; sembrava che comprare asset digitali unici, garantiti dalla blockchain, fosse l’investimento perfetto. E in effetti qualcuno si è arricchito comprando e vendendo immagini “artistiche”, ma è un lampante esempio di Greater Fool Theory. E gli ultimi rimasti adesso rischiano di perdere un sacco di soldi.

Il mercato è infatti ancora vivo ma agonizzante, chi ha ancora questi asset vorrebbe liberarsene e rientrare dell’investimento; tuttavia non c’è più un pubblico di possibili compratori. E se non c’è nessuno che vuole comprare quello che hai da vendere, allora vale zero anche se lo hai pagato un milione.

Hearing from multiple nft collection founders that they want to exit but there’s nobody acquiring these companies. Royalty revenues are non-existent and new mints simply aren’t selling. Vc funding in the space has evaporated. Young smart builders want to move on but feel trapped. — Beanie (@beaniemaxi) July 9, 2023

Sembrano volatilizzati anche gli investitori, quei Venture Capitalist che hanno l’abitudine di mettere soldi in aziende che potrebbero decollare; si vede che non credono più a un possibile decollo. Qualcosa però si muove ancora in questa prima parte del 2023: ci sarebbero stati investimenti per 2,3 miliardi di dollari, circa il 75% in meno rispetto allo stesso periodo del 2022. La cris è certificata anche dal fallimento di alcune nuove operazioni, di recente, il cui lancio è fallito per mancanza di domanda.

Insomma, la parentesi NFT pare del tutto chiusa, e forse una delle ragioni è che tutto l’hype (e di conseguenza gli investimenti) ora è sull’Intelligenza Artificiale.

O forse ci è resi conto che non c’era alcun vero valore negli NFT, e che, magari, si è trattato solo di un impressionante caso di isteria collettiva. Di casi simili ce ne sono stati tanti nel mondo della finanza, e tanti altri ce ne saranno in futuro: c’è sempre un momento in cui il mercato sembra creare valore dal nulla, su asset che in genere sono sostenuti da spiegazioni fumose e complicate; e c’è sempre chi prende il treno troppo tardi sperando di arricchirsi e invece finisce con il perdere tutto.

