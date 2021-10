NFT, arriva la collezione dell’ex star del basket Shaquille O’Neal

Ethernity Chain, un livello 2 di ethereum, ha annunciato di recente che il prossimo 15 ottobre sarà rilasciata una collezione NFT intitolata “Shaquille O’Neal: The Eras of Dominance Collection”, dedicata come si capisce all’ex star del basket statunitense Shaquille O’Neal.

La collezione presenta cinque diversi NFT raffiguranti scene di partite effettuate presso tre delle città in cui O’Neal ha giocato durante la sua carriera: Los Angeles, Orlando e Miami. Tra gli acquirenti sarà sorteggiato il vincitore di un paio di scarpe personalizzate e una videochiamata personale con lo stesso O’Neal, oltre a un posto a tavola al festival musicale di O’Neal.

Ethernity ha già in precedenza lanciato collezioni NFT con diversi atleti, come ad esempio il running back della NFL Ezekiel Elliot e il famoso pugile diventato politico Manny Pacquiao. Dopo aver dichiarato a settembre scorso alla CNBC di voler “ottenere una piena comprensione di cosa sia la criptovaluta” prima di investire, O’Neal ha fatto la sua incursione nello spazio NFT la scorsa settimana, quando ha acquistato due NFT creature world, di cui una utilizzata come immagine del suo profilo Twitter. Alla fine di agosto, la point guard dei Warriors Steph Curry ha acquistato un Bored Ape Yacht Club NFT per 55 ethereum, usandola come avatar di Twitter.