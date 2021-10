NFT Bored Ape da record: venduto a 2,7 milioni di dollari

L’NFT Bored Ape # 8585 è stato venduto ieri sera per una cifra record di 2,7 milioni di dollari, il massimo mai raggiunto da un NFT di questa serie. Questo NFT fa parte della collezione Bored Ape Yacht Club, che presenta una gamma di scimmie con diverse espressioni e abiti, alcune più rare di altre.

Questa però non è l’unica vendita record della collezione. Negli ultimi 20 giorni, infatti, ci sono state altre due vendite al di sopra della soglia del milione di dollari, una per un NFT con pelliccia psichedelica e una per una scimmia robot con occhi cyborg.

L’acquirente di Bored Ape #8585 ha acquistato anche altri NFT nei giorni scorsi. Questi includevano un Fidenza per 200 ETH (pari a circa 775.000 dollari) e due CryptoPunk, rispettivamente a 155 e 265 ETH (pari a circa 600.000 e 1 milione di dollari). In totale, l’acquirente ha speso 5 milioni di dollari per i JPEG.