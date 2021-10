NFT DC Comics gratuiti per chi si registra al DC Fandome

Le persone che si registreranno all’evento DC FanDome che si terrà domani 16 ottobre riceveranno NFT gratuiti delle copertine dei fumetti dei loro supereroi preferiti. Gli NFT sono stati emanati lo scorso 5 ottobre e saranno disponibili per i nuovi iscritti fino alla data dell’evento. Coloro che si iscrivono al FanDome riceveranno un NFT gratuito e selezionato casualmente, oltre all’opportunità di ricevere un secondo NFT gratuito se condividono il loro primo sui social media.

Gli NFT saranno disponibili in tre livelli di rarità: comune, raro e leggendario, con Batman, Superman, Lanterna Verde, Wonder Woman e Harley Quinn tra i personaggi disponibili. Secondo quanto apprendiamo dal comunicato stampa, DC sta lavorando agli NFT con Palm NFT Studio, che è stato scelto per la sua tecnologia “ecosostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico”, che ha permesso all’azienda di coniare “milioni di NFT per i fan a costi quasi zero”.

Le due aziende non hanno dichiarato quanti NFT intendono rilasciare. In una dichiarazione, Jim Lee della DC ha detto: “Questo drop rende omaggio ai nostri 87 anni di storia mentre visualizza un futuro in cui gli NFT svolgono un ruolo fondamentale in nuovi modi di interagire con i contenuti DC e sbloccare nuove esperienze”.

La procedura è semplice: anzitutto dovrete registrarvi all’evento sul sito ufficiale DC, in seguito otterrete un’email con un codice per riscattare il vostro NFT. A questo punto dovrete cliccare sul pulsante claim now, presente sempre all’interno della mail ricevuta, oppure collegarvi al sito DC e riscattare l’NFT inserendo il vostro codice.

A questo punto vedrete una barra di caricamento, il cui tempo potrebbe essere anche molto elevato, visto che la coda è ovviamente molto nutrita. Quando comunque si sarà caricata accederete per 10 minuti per ottenere l’NFT, cliccando sul pulsante yes please, quindi registrando un account, effettuando il login e premendo poi sul tast redeem an NFT. Infine inserirete il codice ricevuto inizialmente via mail e cliccherete sul pulsante redeem code, per ricevere l’agognato NFT gratuito. Buona fortuna!