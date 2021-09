NFT, ecco le 7 tendenze del momento

Dopo aver generato oltre 2,5 miliardi di dollari di vendite nella prima metà del 2021, il volume delle vendite per gli NFT – veri e propri atti di proprietà digitali basati su blockchain – è crollato tra le crescenti critiche all’impatto ambientale di Ethereum, la rete blockchain su cui si basano la maggior parte degli NFT. Nelle ultime settimane però gli NFT sembra stiano tornando prepotentemente alla ribalta, con una pletora di nuovi progetti e tendenze che catturano i titoli dei giornali. Ecco le tendenze più calde nel settore NFT che stanno alimentando la discussione sulla nuova sottocultura delle criptovalute e spostando un capitale di milioni di dollari.

Gli appassionati di NFT potrebbero indicare CryptoPunks come il marchio NFT per eccellenza, ma la moda, si sa, è volubile, e all’inizio di questo mese è emerso un nuovo contendente alla corona NFT: Bored Ape Yacht Club, una serie di NFT raffiguranti scimmie annoiate in varie espressioni facciali, che stanno vendendo a prezzi folli, toccando i 2,25 milioni di dollari in Ethereum. Restano comunque sempre molto ricercati gli NFT storici come EtherRocks o CryptoPunks. La prima è una serie di 100 NFT che raffigurano immagini di rocce tratte da clip art royalty-free, vendute a oltre 100.000 dollari l’una all’inizio di agosto scorso, raggiungendo poi il valore di milioni di dollari alla fine dello stesso mese. Dei CryptoPunk invece vi abbiamo già parlato estesamente.

Un’altra tendenza del momento è invece l’acquisto di NFT da parte di grandi marchi “classici”, come Visa o Budweiser, ma se vogliamo restare sugli NFT veri e propri, quelli cosiddetti frazionati sono in circolazione da alcuni mesi, ma sono già saliti alla ribalta negli ultimi giorni. Se infatti scimmie annoiate e i cryptopunk a sei e sette cifre sono fuori dalla fascia di prezzo dell’utente medio di criptovalute, quelli frazionati sono molto più accessibili. A differenza delle opere d’arte tradizionali, è infatti possibile frazionare un NFT, suddividendolo in più parti più economiche, che possono essere acquistate dai meno benestanti. Molti utenti di criptovalute stanno quindi collaborando in organizzazioni autonome decentralizzate (DAO) specializzate nell’acquisto di NFT, al fine di ottenere esposizione a questa nuova classe di attività.

Bored Ape #7090 was purchased for 600.0 ETH

https://t.co/foUfbPxS4a — boredapebot (@boredapebot) September 2, 2021

Nessuna lista delle tendenze su NFT sarebbe completa senza citare gli NFT di gioco, soprattutto Axie Infinity, il gioco crittografico basato su Ethereum più importante e di successo, avendo già accumulato oltre 1,6 miliardi di dollari di volume di transazioni NFT da giugno, più di qualsiasi altra singola collezione o progetto NFT. Si tratta sostanzialmente di un gioco di combattimento di mostri in cui le creature stesse sono NFT e sono tenute a giocare. I giocatori guadagnano quindi ricompense di token crittografici, che possono essere sufficienti per alimentare un salario di sussistenza in alcuni Paesi.

Che ci crediate o no, una blockchain può non solo ospitare il token che rappresenta un atto di proprietà per un’opera d’arte, ma in realtà creare l’opera d’arte stessa. Questa infatti è la premessa del fiorente mercato delle opere d’arte generativa NFT, in cui uno script o un algoritmo memorizzato su una blockchain produce opere d’arte originali. Tra questi, Art Blocks è di gran lunga il più famoso. L’iniziativa, basata su Ethereum, comprende una vasta gamma di drop individuali di vari artisti, che coprono stili e approcci differenti. Art Blocks ha visto un volume di scambi del valore di 583 milioni di dollari nel solo mese di agosto.

Infine, chiudiamo con una tendenza che è attualmente guidata da un singolo progetto, ma ha già avuto un impatto enorme e potrebbe rivelarsi molto influente in futuro: Loot, un progetto che non è altro che una serie di elenchi di armi e attrezzature immaginarie del mondo fantasy. Non ci sono opere d’arte e nessuna azienda o forza creativa al suo interno. Il loro creatore aveva rilasciato queste liste nel mondo, gratuitamente, alla fine di agosto, ma la community ha prontamente risposto sviluppando una vasta gamma di strumenti, progetti derivati, gilde e altre iniziative per dare corpo a qualcosa di più. Alla fine sarà qualcosa di simile a un gioco fantasy a tutti gli effetti? Una proprietà intellettuale decentralizzata? È troppo presto per dirlo: è passata infatti appena una settimana, ma le liste Loot NFT sono già massicciamente richieste: una venduta per 954.000 dollari in Ethereum e 159 milioni di dollari di volume di scambi per il set da 8.000 NFT.