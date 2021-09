NFT, Facebook potrebbe aggiungere il supporto nel suo portafoglio digitale Novi

Il portafoglio digitale di Facebook, Novi, deve ancora essere lanciato e arriverà in concomitanza con il lancio di Diem, la moneta digitale stabile che Facebook ha creato nel 2019, ma il colosso di Menlo Park sta valutando comunque di aggiungere anche il supporto agli NFT.

La stable coin è una moneta digitale supportata da una valuta fiat come il dollaro USA. Il lancio della stable coin di Facebook, Diem, fornirebbe opportunità di trading crittografico e un ambiente in cui sarebbero supportati gli NFT. Facebook Financial, noto anche come F2, è il gruppo interno che sviluppa il portafoglio digitale Novi dell’azienda. Un portafoglio digitale è un servizio software che consente di pagare e ricevere valute digitali. Facilita il trading di criptovalute e memorizza diversi altri oggetti come carte regalo e biglietti per l’intrattenimento.

Il portafoglio digitale e il potenziale di trading della relativa stablecoin targata Facebook hanno generato preoccupazioni normative nel Congresso degli Stati Uniti. Facebook è stato in grado di cambiare rapidamente le carte in tavola, poiché la pressione del congresso ha spinto la società a passare dal suo concetto iniziale di criptovaluta Libra a una nuova stable coin chiamata Diem.

L’uso di una moneta stabile sostenuta da una valuta fiat come il dollaro USA potrebbe evitare la volatilità di altre criptovalute come Bitcoin ed Ether. Le reti Diem si registreranno presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e la sua rete di crimini finanziari. La rete Diem fornirebbe inoltre accesso ai pagamenti peer-to-peer e possibilità di acquistare merci e servizi sulle piattaforme di Facebook, sebbene la piattaforma sarebbe aperta anche ad altri portafogli.

Facebook vuole utilizzare la sua piattaforma per facilitare la creazione, l’acquisto e la vendita di token non fungibili. Un token non fungibile (NFT) è un dato o un codice di programmazione memorizzato su un libro mastro digitale, chiamato blockchain. La blockchain è un libro mastro che tiene traccia delle transazioni e le fa certificare da una prova di lavoro o da una prova di puntata.