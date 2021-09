NFT, gli emuli di Bored Apes e Pudgy Penguins stanno avendo grande successo su Solana

Le collezioni NFT ispirate a Bored Ape Yacht Club e Pudgy Penguins si stanno diffondendo rapidamente sul rivale di Ethereum, Solana, dove stanno vendendo per enormi quantità di denaro. La società di consulenza blockchain Moonrock Capital, ad esempio, ieri ha acquistato un NFT della serie Degenerate Ape Academy per 1,1 milioni di dollari in Solana, mentre altri NFT hanno al momento un valore di mercato anche di 1,7 milioni di dollari.

La collezione non ufficiale NFT è stata ispirata dalla popolare collezione Bored Ape Yacht Club basata su Ethereum, una collezione di 101 scimmie annoiate vendute questa settimana per 24,39 milioni di dollari presso la casa d’aste Sotheby’s. SolPenguins, che assomiglia molto alla collezione Pudgy Penguin sempre basata su Ethereum, si sta anch’essa diffondendo sulla blockchain Solana, ma senza arrivare a quelle vette: il prezzo minimo in questo caso infatti è pari a 1,6 SOL o 281 dollari.

Credit: Pixabay

In questo momento, la maggior parte dei progetti NFT più redditizi, come opere d’arte tokenizzate, clip audio, video o chat bot, sono ospitati su Ethereum. I progetti si stanno diffondendo su Solana per sfruttare al meglio le basse commissioni di transazione della blockchain. Anche la blockchain di Solana è popolare: SOL è infatti la sesta più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato.

Ma non tutti pensano che Solana continuerà ad avere successo nel mondo NFT e secondo alcuni trader non sarà il punto di approdo per NFT di fascia alta in futuro perchè meno matura come piattaforma di Ethereum, senza contare il fatto che al momento ospita appunto “copie” di valore inferiore degli NFT più famosi.