NFT: i classici CryptoKitties venduti per oltre 7 milioni di dollari in 24 ore

CryptoKitties di Dapper Labs sono oggetti da collezione crittografici NFT ormai storici, come i CryptoPunks, rispetto ai quali sono un po’ più recenti ma anche i primi ad essere coniati utilizzando lo standard token ERC-721 di Ethereum. Ora, in mezzo alla recente rinascita del mercato NFT, alcuni dei più antichi CryptoKitties sono di nuovo molto richiesti.

Secondo i dati di DappRadar infatti la compravendita di CRyptoKitties ha movimentato circa 7,27 milioni di dollari in un periodo di 24 ore da giovedì all’inizio di venerdì scorso. Si tratta di un’impennata drammatica per la collezione nata nel 2017, che è stata in gran parte trascurata durante l’impennata del mercato NFT di quest’anno. In effetti, è un aumento del 22.106% giorno su giorno, secondo la società di analisi crittografica.

Gran parte dell’interesse recente si è concentrato sugli NFT della linea originale “genesis” di CryptoKittie, ovvero i primi 100 NFT coniati sulla blockchain di Ethereum. Il noto collezionista di NFT Pranksy – recentemente vittima di una truffa fatta in nome del famoso artista Banksy (nessuna relazione apparente) – potrebbe aver dato il via all’ultimo round di frenesia collezionistica intorno a CryptoPunks.

In the recent rise of the #NFT, I felt that the 100 Founder @CryptoKitties – the first ever ERC-721 tokens on @EthereumNetw, had been overlooked. I just decided to grab two unbred Virgin Founders. Here are the remaining founder listings:https://t.co/omixAJ0Xkc#First100 #Meow pic.twitter.com/tR4gcM0FuF

