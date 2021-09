NFT: quali saranno le prossime grandi tendenze nella proprietà virtuale?

La prossima grande tendenza nella proprietà virtuale è che sarà più accessibile che mai, aiutata da iniziative come Next Earth, che ha reso la proprietà virtuale disponibile a tutti attraverso una replica della Terra basata su NFT. Un’ulteriore accessibilità sarà resa possibile da una combinazione di progressi tecnologici, tra cui migliori capacità di rendering, migliori schede grafiche e visori per la realtà virtuale meno costosi.

Questa accessibilità sta guidando un maggiore utilizzo della proprietà virtuale e creando nuove opportunità per i creatori e gli investitori che vogliono essere coinvolti nella proprietà virtuale in una fase iniziale. Una tendenza imminente sarà la possibilità di creare pixel art su appezzamenti virtuali di terra. La pixel art è una forma di arte digitale che utilizza pixel 2D per creare immagini uniche, ed è una tendenza emergente nello spazio NFT, che diventerà sempre più popolare man mano che i creatori inizieranno a esplorare nuovi modi per esprimersi attraverso la proprietà virtuale. Next Earth sta progettando una funzione in cui i proprietari terrieri possano disegnare pixel art direttamente sugli appezzamenti di terreno, aprendo così un mondo completamente nuovo di possibilità per gli artisti, che potranno condividere istantaneamente le proprie creazioni di land art.

L’accessibilità della proprietà virtuale è in costante miglioramento. Un passo significativo in questa direzione è stato fatto con il primo ITO o Initial Tile Offering, al mondo, un’offerta che ha messo per la prima volta gli investitori nella posizione di acquistare appezzamenti terrestri virtuali da una replica digitale della Terra, attraverso il meccanismo dei token non fungibili o NFT.

Photo credit - depositphotos.com

La proprietà virtuale può essere un ottimo strumento per fuggire dal mondo reale quando vuoi o hai bisogno di un po’ di pace e tranquillità. Questo può fare la differenza nella vita quotidiana di qualcuno. Consentire alle persone di accedere a cose come la terra virtuale attraverso canali praticabili dà loro l’opportunità di auto-espressione e connessione con gli altri in modi nuovi.

La combinazione di realtà aumentata e virtuale con blockchain creerà nuovi modi per le persone di interagire con la proprietà virtuale. Ad esempio, gli artisti stanno già creando esperienze artistiche interattive che consentono alle persone di camminare attraverso una scultura mentre riproduce diversi brani musicali o video in base a dove si fermano nello spazio o a come interagiscono con esso.