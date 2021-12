Niente compensi per le perdite crittografiche: l’opinione di un CEO britannico

Nikhil Rathi, CEO della Financial Conduct Authority del Regno Unito, o FCA, ha rilasciato la seguente dichiarazione al Comitato del Tesoro quando gli è stato chiesto dei rischi del settore delle criptovalute non regolamentato nel Paese, affermando che tutto ciò che è legato alla crittografia non dovrebbe avere diritto a compensazioni, e i consumatori dovrebbero essere consapevoli di questo quando investono.

Nel passaggio, Rathi si riferisce al Financial Services Compensation Scheme della FCA, o FSCS, che paga un risarcimento ai consumatori quando alcune istituzioni finanziarie autorizzate non possono soddisfare i reclami nei loro confronti, come durante fallimenti, operazioni criminali ai loro danni o violazione del contratto assicurativo.

In teoria, le regole proposte impedirebbero agli investitori di criptovalute, che sono stati truffati da presunti scambi fraudolenti di criptovaluta o da sistemi finanziari decentralizzati, di ricevere rimborsi dal governo del Regno Unito, in quanto non sono regolamentati o operano in aree grigie della legalità. Più di 717 milioni di sterline sono stati pagati ai consumatori quest’anno dall’FSCS per compensare le loro perdite finanziarie.

Ci sono tecnologie alla base delle criptovalute, che Nikhil Rathi riconosce come “aventi benefici e valore significativi per la lotta ai crimini finanziari”. Una serie di innovazioni, tuttavia, trova preoccupanti riferendosi al quadro normativo del paese. “Alcuni di questi cripto-asset, non crediamo, hanno un valore intrinseco. Sono stati utilizzati per una serie di crimini organizzati e riciclaggio di denaro, e chiunque investa in loro deve essere pronto a perdere tutti i propri soldi”.