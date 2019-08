Nike acquisisce Celect, la specialista nell’analisi predittiva degli acquisti al dettaglio

Nike ha acquistato Celect, una società di Boston specializzata nell'analisi predittiva che aiuta i rivenditori a ottimizzare gli inventari e la distribuzione.

Nike martedì ha confermato di aver acquisito Celect, una delle società leader nell’analisi predittiva degli acquisti al dettaglio e di rilevamento della domanda. Come ha ribadito la storica azienda dell’Oregon si tratta dell’ultima acquisizione realizzata per potenziare la sua nuova strategia “offensiva” (Consumer Direct Offense) nei confronti dei consumatori. Dal 2017 infatti Nike sta puntando sempre di più sulle tecnologie digitali, consegne veloci, personalizzazione dei prodotti, app e sviluppo basato su realtà aumentata e virtuale.

“Con l’acquisizione di Celect, Nike accelera notevolmente il nostro vantaggio digitale aggiungendo una piattaforma sviluppata da specialisti di analisi dati di livello mondiale”, ha affermato Eric Sprunk, Chief Operating Officer dell’azienda. “Con l’aumentare della domanda per i nostri prodotti, dobbiamo farci ispirare dai dati, dati ottimizzati e iper-focalizzati sul comportamento dei consumatori. Questo è il modo in cui servire i consumatori su scala più personale”.

Celect è una realtà giovane, nata a Boston nel 2013 che ha sviluppato su cloud una soluzione SaaS (Software come servizio) di analisi predittiva che aiuta i rivenditori a ottimizzare gli inventari globali e la catena di distribuzione. In pratica agevolano le aziende a capire come un singolo cliente che acquista in un negozio o online sceglie i prodotti definendo di conseguenza la domanda al livello locale.

“Il team di Celect sarà immediatamente integrato nel Global Operations Team di Nike e i suoi co-fondatori continueranno come professori di ruolo presso il Massachusetts Institute of Technology, consultando Nike su base continuativa”, ha assicurato il colosso dell’abbigliamento.

“Siamo entusiasti di unirci al team Nike, aggiungendo le nostre capacità uniche e innovative alla base di dati e analisi che hanno costruito nel corso degli anni”, ha commentato John Andrews, CEO di Celect.