Nike acquista un produttore di NFT per il proprio metaverso

“Stiamo acquisendo un team di creatori di grande talento con un marchio autentico e connesso”, ha dichiarato il presidente e CEO di Nike John Donahoe in un comunicato stampa, facendo riferimento all’acquisto di RTFKT Studios, uno studio di arte digitale incentrato su token non fungibili a tema sneaker e oggetti da collezione, basato sulla blockchain di Ethereum. “Il nostro piano è quello di investire nel marchio RTFKT, servire e far crescere la loro comunità innovativa e creativa ed estendere l’impronta digitale e le capacità di Nike”.

Questa acquisizione sposta Nike più saldamente nel branding basato su blockchain e nel metaverso, una versione di Internet che fonderà la realtà virtuale e aumentata con l’informatica tradizionale. A novembre, la società dietro “Just Do It” ha lanciato NIKELAND, collaborando con Roblox per un mondo 3D immersivo. Nello stesso mese, Nike ha presentato quattro richieste di deposito di beni virtuali di marchi presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti.

Ma Nike non sarà l’unica azienda di scarpe e abbigliamento nel metaverso. All’inizio di questo mese, Adidas ha annunciato di aver acquistato un Bored Ape Yacht Club NFT per 46 ETH, o poco più di 156.000 dollari al momento. Adidas sta collaborando con i creatori di Bored Ape Yuga Labs e altri per entrare nel metaverso.