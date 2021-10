Non investite in criptovalute, lo dice su YouTube e TikTok il regolatore UK

La Financial Conduct Authority (FCA), l’ente regolatore del Regno Unito, è sbarcata nientemeno che su Youtube e TikTok per dissuadere i giovani britannici dall’investire i propri risparmi in criptovalute, giudicati pericolosi.

Con il miglior tasso di risparmio dello 0,86% e un tasso di inflazione previsto di almeno il 5% entro dicembre, che distruggerà semplicemente il potere d’acquisto delle loro sterline detenute in banca, i giovani stanno infatti disperatamente cercando un posto dove parcheggiare i propri risparmi in modo che possano rendere.

Il mercato azionario è stato il settore tradizionale per realizzare alcuni guadagni superiori all’inflazione. Secondo i dati di Goldman Sachs, il mercato azionario britannico ha reso in media il 9,2% negli ultimi 10 anni. Tuttavia, per la maggior parte dei giovani, il mercato azionario non è un posto facile in cui investire.

La Financial Conduct Authority (FCA) non sta consigliando un’incursione nei mercati azionari, ma sta suggerendo che gli investitori del Regno Unito dovrebbero mettere i loro soldi in investimenti adeguatamente regolamentati (come un Isa) perché avranno il conforto di sapere che se dovesse fallire, il loro investimento sarà protetto fino all’equivalente di 85.000 sterline. Quello che la FCA non dice però è che se c’è un fallimento sistemico in più di un paio di banche contemporaneamente, il fondo di salvataggio non sarà in grado di coprire ciò che dovrebbe.

Per quanto riguarda le criptovalute, ce ne sono sicuramente moltissime che non sono adatte a nessuno, figuriamoci ai giovani investitori, tuttavia ci sono criptovalute “più sicure” come bitcoin ed ethereum, oltre a diverse altre che hanno il potenziale per portare un buon ritorno sull’investimento, in ogni caso più affidabile rispetto a un sistema tradizionale ormai sull’orlo della catastrofe.