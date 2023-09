Domani ci sarà il fischio d’inizio per la UEFA Champions League, un momento molto atteso dagli appassionati di calcio. Le partite saranno trasmesse per lo più da servizi in streaming a pagamento, i quali, a volte, potrebbero avere un prezzo proibitivo.

Proprio per questa ragione vi suggeriamo di non lasciarvi sfuggire Now in offerta a 9,99€, uno sconto grazie al quale riceverete ben 4 mesi di abbonamento in regalo! Si tratta dell’occasione perfetta per avere il meglio del calcio e degli altri sport internazionali risparmiando.

Now in offerta a 9,99€, chi dovrebbe abbonarsi?

Trattandosi di un’offerta molto vantaggiosa che vi permetterà di risparmiare sull’abbonamento annuale alla piattaforma potendo godere del calcio e di tutto lo sport di Sky, consigliamo questa offerta principalmente agli amanti del calcio che non vogliono perdersi le partite più entusiasmanti: infatti, oltre alle Coppe Europee UEFA, l’offerta include anche 3 partite su 10 a turno della serie A TIM, le BKT e C NOW e i campionati esteri di Premier Ligue, Ligue 1 e Bundesliga.

Inoltre, va sottolineata la presenza di tennis, rugby, basket, Formula 1, MotoGP e tantissimo altro, per cui questo pacchetto è l’ideale per gli amanti dello sport a 360º, che potranno così spaziare fra tantissime discipline e competizioni internazionali senza perdersi nemmeno un match dei loro sport preferiti.

Abbonarsi a questa straordinaria offerta è davvero molto semplice: vi basterà selezionare il Pass Sport annuale a soli 9,99€ al mese per 12 mesi direttamente dalla pagina della promozione. Ci teniamo però a precisare che l’offerta per i nuovi clienti sarà attivabile solo entro il 27 settembre 2023, per cui vi raccomandiamo di abbonarvi al più presto. Al termine del primo anno, l’abbonamento si riattiverà di mese in mese al costo standard di 14,99€. Trattandosi di Noew, vi basterà scaricare l’app sul vostro smartphone, tablet, PC o Smart TV per godervi tutto lo sport che desiderate ovunque sarete.

La promozione di Now è davvero l’ideale per tutti gli amanti dello sport in generale e del calcio in particolare, vista la presenza delle coppe Europee. Per queste ragioni, vi suggeriamo di non farvi sfuggire questa occasione e di consultare la pagina Now dedicata all’offerta, ricordandovi che per sottoscrivere l’abbonamento avere tempo solo fino al 27 settembre.

