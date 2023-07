L’arrivo del Prime Day suscita sempre grande eccitazione tra gli amanti dello shopping online, e le offerte di quest’anno non fanno eccezione. In particolare, coloro che cercano aspirapolvere e lavapavimenti affidabili per la pulizia della propria casa troveranno molte opzioni interessanti.

Tra le numerose offerte disponibili, spiccano 5 modelli di aspirapolvere e lavapavimenti Tineco, caratterizzati dalla loro eccellenza e da un prezzo senza precedenti. Questi modelli rappresentano il meglio che l’azienda ha da offrire in termini di prestazioni, facilità d’uso e tecnologia avanzata. Ogni aspirapolvere e lavapavimenti Tineco è stato progettato per semplificare le attività di pulizia quotidiana e ciascun modello si distingue per specifiche caratteristiche che lo rendono unico.

Come dicevamo, ciò che rende queste offerte ancora più allettanti è il fatto che questi aspirapolvere e lavapavimenti sono disponibili al miglior prezzo di sempre durante questo Prime Day. Tuttavia, per poter accedere a queste offerte è necessario avere un abbonamento attivo ad Amazon Prime. Nel caso in cui non ne abbiate mai avuto uno, potrete usufruire di un periodo di prova gratuito di 30 giorni!

5 aspirapolvere e lavapavimenti Tineco in offerta

Tineco FLOOR ONE S5

Riguardo a questo modello, il prezzo è sceso notevolmente da 519,00€ a soli 359,00€, ovvero il prezzo più basso mai registrato per questo elettrodomestico. È un’opportunità eccezionale, soprattutto per coloro che desiderano un unico elettrodomestico in grado di svolgere molteplici compiti senza bisogno di accessori aggiuntivi. Questo aspirapolvere, tra i prodotti di punta di Tineco nel settore dei lavapavimenti, è un’autentica rivoluzione. Dotato di tecnologia avanzata, è in grado di rimuovere facilmente e rapidamente ogni tipo di sporco, sia bagnato che asciutto. La potenza viene regolata in base al tipo e alla quantità di sporco presente sul pavimento, garantendo anche un’ottimizzazione dell’autonomia grazie al controllo del flusso d’acqua e della velocità del rullo della spazzola. È importante sottolineare che il rullo a spazzola è progettato per avvicinarsi ai battiscopa e raggiungere gli angoli più difficili, assicurando che ogni zona del pavimento sia perfettamente asciutta e senza aloni. Questo elettrodomestico offre infinite possibilità, per questo vi invitiamo a visitare la pagina del prodotto per approfittare subito di questa imperdibile offerta.

Tineco FLOOR ONE S3

Quanto detto poc’anzi vale anche per il fratello minore, che riprende gran parte delle tecnologie presenti nel modello più costoso. Il suo prezzo di 409,00€ è stato ridotto a soli 269,00€, offrendo ai consumatori un’opportunità di acquisto senza precedenti. Considerando che si tratta di un elettrodomestico 2 in 1, il costo di 269,00€ è davvero conveniente. Tuttavia, è importante ricordare che questa offerta è valida soltanto durante i due giorni del Prime Day, a meno che non vi siano altre promozioni speciali durante l’anno. Ora, concentriamoci su questo innovativo elettrodomestico che pulisce e lava il pavimento con un solo movimento. Il doppio serbatoio mantiene l’acqua e il detersivo separati dallo sporco raccolto, garantendo così una pulizia efficace e igienica. Inoltre, si tratta di un prodotto smart, caratteristica non comune negli aspirapolvere, poiché è dotato di assistente vocale e di un’applicazione per smartphone che permette un controllo completo del processo di pulizia.

Tineco PURE ONE S15 Essentials

Sconto da non perdere anche sul PURE ONE S15 Essentials, dal momento che viene riproposto al prezzo vantaggioso rilasciato solo in pochissime occasioni passate. Si passa quindi dagli originali 399,00€ a soli 279,00€! Questo aspirapolvere senza filo, nonostante non sia un elettrodomestico 2 in 1, si distingue per la sua eccellente qualità costruttiva e prestazioni. Con questo modello, dimenticherete la seccatura di dover regolare manualmente la potenza, poiché si adatta automaticamente alle diverse tipologie di pavimento e soffitti. La speciale spazzola inclusa è in grado di catturare i capelli, anche quelli degli animali domestici, senza avvolgerli. Inoltre, la base di ricarica, senza bisogno di installazione, consente di conservare e ricaricare comodamente l’aspirapolvere, evitando così fastidiosi fori nelle pareti.

Tineco FLOOR ONE S5 COMBO POWER KIT 3-in-1

Prezzo eccellente anche per questo incredibile kit di pulizia, che include tutti gli accessori necessari per trasformare il vostro elettrodomestico in un potente aspirapolvere, lavapavimenti e aspirabriciole. Per la prima volta, potete acquistarlo a meno di 400,00€, risparmiando tantissimo rispetto al prezzo pieno di 549,00€. La sua caratteristica principale è senza dubbio la versatilità, dal momento che offre tutto ciò di cui avete bisogno per pulire pavimenti, tappezzeria, angoli, scale, fessure, interni dell’auto e molto altro. Questo dispositivo, praticamente un FLOOR ONE S5, offre prestazioni eccezionali, grazie alla sua testina esclusiva che garantisce una pulizia ottimale senza lasciare aloni, persino lungo i battiscopa e negli angoli difficili da raggiungere.

Tineco Floor One S7 Pro

Per la prima volta, il top di gamma di Tineco, il Floor One S7 Pro, è ora scontato a soli 649,00€, rispetto al prezzo originale di 799,00€. Questo eccezionale prodotto offre un sistema di pulizia innovativo che garantisce una pulizia completa dei pavimenti grazie a un lavaggio continuo con acqua dolce e un efficiente riciclo dell’acqua sporca, con un flusso costante di 450 volte al minuto. Inoltre, il Floor One S7 Pro riduce notevolmente lo sforzo richiesto per manovrare l’elettrodomestico. Grazie al sistema di autopropulsione bidirezionale, che rileva il movimento delle ruote, potrete spingerlo avanti e indietro senza fatica lungo il percorso di pulizia. Inoltre, è dotato di un ampio schermo LCD da 3,6 pollici, che include un assistente Tineco integrato. L’assistente vi guiderà passo dopo passo durante il processo di pulizia, fornendo informazioni chiare sull’avvio rapido e lo stato di lavoro in tempo reale. Con questa comoda funzionalità, otterrete risultati ottimali senza alcuna complicazione.

