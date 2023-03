Dopo essere state annunciate la scorsa settimana, le offerte di primavera by Amazon sono finalmente arrivate e, come prevedibile, chi voleva fare degli ottimi affari è stato soddisfatto. Le offerte, tuttavia, sono in continuo aggiornamento e la disponibilità dei prodotti è altalenante, pertanto la velocità può rivelarsi il fattore più importante per i prossimi due giorni, consentendovi o meno ad accaparrarvi prodotti a prezzi stracciati. Se cercavate una smart TV di altissimo livello, vi proponiamo la Samsung Neo QLED QN90B da 65″, scontata di ben 1.250 euro e acquistabile a soli 1.359,00€ invece di 2.599,00€ (prezzo di listino).

Se avete poca familiarità riguardo i televisori, ma prediligete una smart TV Samsung, allora non potevate chiedere di meglio. La QN90B, infatti, è una delle top di gamma Samsung del 2022, con un pannello tecnologicamente avanzato e con una base d’appoggio centrale che le permette di essere posizionata anche su un mobile piccolo in lunghezza. Pur essendo un fattore importante per molti, soprattutto quando si valutano TV con diagonali così grosse, saranno ben altri i motivi che vi invoglieranno ad acquistare questo televisore, motivi che si trovano tutti nel pannello di ultima generazione.

La qualità di visione sarà infatti di altissimo livello e ciò sarà garantito dalla tecnologia Neo QLED, che viene portata al massimo del suo potenziale proprio da questo modello, che può vantarsi di avere un numero di local dimming davvero elevato. Ciò significa che i neri saranno molto profondi, paragonabili a uno schermo OLED, per una visione di film e serie TV impeccabile, soprattutto nelle scene scure con tante ombre.

Contrasti e gamma dinamica non saranno da meno, anche perché, pur essendo un Neo QLED, il pannello fa grosso uso della tecnologia Quantum Dot, nota proprio per i suoi colori vivaci e brillanti, ma mai irrealistici. La luminosità del pannello è un altro punto in cui la Samsung QN90B vi sorprenderà, dato che i sensori integrati per il rilevamento della luminosità ambiente faranno in modo che la smart TV si veda bene anche di giorno, quando è solito entrate tante luce dall’esterno, provocando riflessi e rovinando la qualità d’immagine.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

