Non solo potente, anche sostenibile: Ultimate Ears Megaboom 4 in SCONTO su Amazon! -23%

Se state cercando un altoparlante Bluetooth portatile che unisca potenza, resistenza e qualità audio eccezionale, non potete perdervi questa offerta su Amazon. Infatti, l'Ultimate Ears MEGABOOM 4 è disponibile a soli 160,92€, con uno sconto del 23% rispetto al prezzo consigliato di 208,99€. Un'occasione imperdibile per portare il vostro intrattenimento musicale a un livello superiore.

Ultimate Ears Megaboom 4, chi dovrebbe acquistarlo?

Ultimate Ears MEGABOOM 4 offre un suono a 360° potente e bassi esplosivi, grazie a un driver a estensione completa che garantisce un audio equilibrato e avvolgente. Che siate in spiaggia, a una festa in piscina o in montagna, questo altoparlante si adatta a ogni ambiente, offrendo un'esperienza sonora senza compromessi.

Con una batteria da 20 ore di autonomia e la più recente tecnologia a celle, potrete godervi la vostra musica preferita per tutta la giornata senza preoccuparvi della ricarica. Inoltre, la certificazione IP67 lo rende impermeabile e galleggiante, perfetto per le avventure all'aperto o le feste in piscina, senza temere schizzi o immersioni accidentali.

Grazie alla funzione PartyUp dell'app Ultimate Ears BOOM, potete collegare più altoparlanti Boom, Megaboom, Everboom, Epicboom e Hyperboom per creare un'esperienza audio surround coinvolgente. Il raggio d'azione wireless di 45 metri vi consente di controllare la musica anche da lontano, mentre il Magic Button permette di riprodurre, mettere in pausa e saltare i brani con un semplice tocco.

Realizzato con almeno il 54% di plastica riciclata post-consumo, Ultimate Ears Megaboom 4 è anche una scelta sostenibile. Resistente alle cadute fino a un metro, è progettato per durare nel tempo e accompagnarvi in ogni avventura.

Disponibile ora a soli 160,92€ su Amazon, approfittate di questa offerta per aggiungere un altoparlante di alta qualità al vostro arsenale tecnologico. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori casse Bluetooth portatili per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon