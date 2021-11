Norvegia e Svezia chiedono all’Europa di vietare il mining di criptovalute

Le autorità norvegesi stanno rimuginando su potenziali misure politiche per affrontare gli effetti del mining di criptovalute sull’ambiente, ha indicato il ministro del Paese responsabile del governo locale e dello sviluppo regionale. Nell’ambito della revisione, il governo norvegese intende esaminare le soluzioni recentemente proposte dalle autorità di regolamentazione svedesi e lavorare per norme europee comuni. Parlando a Euronews Next, il ministro Bjørn Arild Gram ha anche dichiarato: “Sebbene il mining di criptovalute e la sua tecnologia sottostante possano rappresentare alcuni possibili benefici a lungo termine, è difficile giustificare l’uso estensivo di energia rinnovabile oggi”.

Entrambi i Paesi, insieme a un’altra nazione nordica, l’Islanda, negli ultimi anni sono diventati destinazioni popolari per i minatori di criptovaluta. La regione vanta abbondanti risorse di energia rinnovabile e mantiene tariffe elettriche relativamente basse. Secondo i dati Eurostat per la prima metà del 2021, la Norvegia ha offerto l’elettricità più economica per i consumatori non domestici rispetto al resto dell’Europa, con oltre il 90% della sua energia proveniente dalla produzione di energia idroelettrica.

La dichiarazione di Bjørn Gram arriva dopo che i direttori dei servizi finanziari svedesi e delle agenzie per la protezione ambientale hanno chiesto di imporre un divieto di estrazione proof-of-work in tutta l’Unione europea, dopo un aumento multiplo del consumo di energia da parte dei minatori di bitcoin nel paese quest’anno. “La Svezia ha bisogno dell’energia rinnovabile presa di mira dai produttori di cripto asset per la transizione climatica dei nostri servizi essenziali e un maggiore utilizzo da parte dei minatori minaccia la nostra capacità di rispettare l’accordo di Parigi”, hanno avvertito i funzionari.

“Nel complesso, vogliamo che la nostra energia rinnovabile sia utilizzata in un modo che crei valore e che supporti la transizione verso una società climaticamente neutra”, ha spiegato il ministro Gram. I suoi commenti fanno parte di un’accesa discussione in Norvegia sull’uso di energia rinnovabile per alimentare il conio di monete digitali dopo che Oslo ha introdotto agevolazioni fiscali per i data center nel 2016. Il nuovo ministro dell’ambiente del paese, Espen Barth Eide, in passato ha espresso preoccupazione per la Norvegia che diventa la “miniera di Bitcoin del mondo” a spese delle proprie industrie ad alta intensità energetica.

Nel frattempo, la Commissione europea (CE), che sarebbe responsabile dell’applicazione delle normative sulle criptovalute nell’UE, ha ammesso che sta già incoraggiando l’industria del mining di criptovalute a “migrare le applicazioni” dalle blockchain proof-of-work ad alta intensità energetica a protocolli meno esigenti come proof-of-stake e modelli di consenso ibridi, ha rivelato Euronews Next. Un portavoce dell’organo esecutivo ha dichiarato che la CE sta lavorando per promuovere “forme più sostenibili di tecnologie blockchain”.