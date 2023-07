In Norvegia è stato scoperto un enorme giacimento sotterraneo di roccia fosfatica di alta qualità, contenente una quantità di minerali sufficiente a soddisfare la domanda globale per i prossimi 100 anni, con materie prime per la produzione di batterie, pannelli solari e fertilizzanti.

Secondo la società mineraria norvegese Norge Mining si tratta di 70 miliardi di tonnellate di roccia fosfatica, insieme ad altri minerali come il titanio e il vanadio.

La roccia fosfatica si usa soprattutto per produrre fertilizzanti, ma si usa anche per la produzione di batterie al litio-ferro-fosfato per veicoli elettrici, pannelli solari e, in piccole quantità, in semiconduttori e chip. Tutti questi prodotti sono stati indicati dalla Commissione Europea come “di importanza strategica” nella produzione di tecnologie chiave per la transizione verde e digitale.

La notizia sarà particolarmente benvenuta a Bruxelles: l’Unione Europea sta cercando di affrancarsi dalla dipendenza di fornitori esteri e, anche se la Norvegia non è un paese membro, la vicinanza geografica e i buoni rapporti con Oslo sono certamente una buona premessa.

Inoltre il conflitto in Ucraina potrebbe portare a una carenza di roccia fosfatica a livello globale, il che rende la scoperta norvegese particolarmente importante. C’è poi il fatto che la raffinazione del fosforo è un processo altamente inquinante: la Norvegia si sta però dotando di strutture all’avanguardia per ovviare al problema.

